Президент ЦСКА отреагировал на уход Федуна из "Спартака"

Фото: Агентство "Москва"

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента футбольного клуба "Спартак", сообщает "Чемпионат".

Он признался, что эта новость оставила его равнодушным.

"Федун уходит из "Спартака"? Хочет – уходит, не хочет – не уходит. У меня никаких эмоций", – сказал Гинер.

О том, что Леонид Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак", стало известно в понедельник, 22 августа.

Отмечалось, что он решил выйти из состава акционеров клуба, также он не будет принимать участие в управлении клубом. Сообщалось, что 100% акций ФК "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие Банк Арена" покупает "Лукойл".

Федун позднее обратился к фанатам после ухода с должности президента "Спартака". По его словам, за время его нахождения на посту были как победы, так и поражения. При этом были как новые соратники, так и те, о чьем уходе в команде не жалеют.

Он также выразил благодарность друзьям и коллегам из "Лукойла" за то, что в сегодняшней тяжелой ситуации они были готовы оказать поддержку такому значимому социальному проекту, как "Спартак".

При этом Федун подчеркнул, что на его помощь и поддержку всегда можно будет рассчитывать. Кроме того, он заявил, что остается преданным болельщиком своей любимой команды.