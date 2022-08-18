Новым наставником ФК "Торпедо" станет Николай Ковардаев

Фото: torpedo.ru

Руководство столичным футбольным клубом "Торпедо" после ухода главного тренера Александра Бородюка перейдет к Николаю Ковардаеву. Об этом сообщается на сайте клуба.

С февраля 52-летний специалист занимал должность главного тренера "Торпедо-2". Ранее Ковардаев был наставником молодежных команд раменского "Сатурна", "Химок", столичного "Динамо" и тульского "Арсенала".

Александр Бородюк покинул пост главного тренера "Торпедо" 18 августа. Клуб и тренер договорились прекратить сотрудничество по соглашению сторон. Бородюк возглавлял "Торпедо" с марта 2021 года.

В настоящее время черно-белые занимают в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) предпоследнее 15 место, за пять туров набрав только одно очко.