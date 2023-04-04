"Урал" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Футбольный клуб "Урал" обыграл московский "Спартак" в рамках ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу со счетом 2:1.

Первый гол "Уралу" принес полузащитник Ибраима Сиссе, второй на 72-й минуте матча – Фаниль Сунгатулин. У "Спартака" гол во второй тайме забил Кейта Бальде.

Ранее матч между командами состоялся в Москве и завершился со счетом 1:1. В составе красно-белых голом отметился Квинси Промес, в составе "Урал" – Юрий Железнов.

Матч "Спартака" и "Урала" в Москве посетили всего 4 500 зрителей

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