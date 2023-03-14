"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" в первом матче полуфинала Кубка России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России.

Встреча проходила во вторник, 14 марта, в Москве. Противостояние двух команд завершилось со счетом 1:1. Голами отличились Квинси Промес из "Спартака" (на 21-й минуте) и Юрий Железнов из "Урала" (на 67-й минуте).

Ответный матч пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.

Ранее московский "Локомотив" проиграл тольяттинскому "Акрону" в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, в серии 11-метровых ударов хозяева выиграли у гостей со счетом 7:6.

До этого футболисты московского "Динамо" обыграли самарские "Крылья Советов" в первом домашнем матче после зимней паузы в Российской Премьер-лиге.

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