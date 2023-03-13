Сборная России сыграет в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сборная России выступит в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикистанской Федерации футбола.

"Сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации. В нем также примут участие страны, которые являются членами этой ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан", – рассказали в пресс-службе.

Еще одним участником станет приглашенная азиатская сборная, при этом пока не уточняется, из какой страны она будет.

Восемь национальных команд разделят на две группы поровну. Таким образом, каждый коллектив проведет минимум по три матча. Победители групп встретятся в финале, а занявшие второе место разыграют бронзу турнира.

Чемпионат пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня.

Ассоциация футбола Центральной Азии входит в состав Азиатской конфедерации футбола, наряду с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатской федерацией футбола (EAAF), Федерацией футбола Южной Азии (SAFF) и Федерацией футбола Западной Азии (WAFF).

Ранее в марте был объявлен расширенный состав российской сборной на весенний учебно-тренировочный сбор. В него вошли, в частности, полузащитники "Монако" Александр Головин и "Торино" Алексей Миранчук. Окончательный состав станет известен 16 марта.



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