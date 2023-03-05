Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Игрок футбольного клуба "Торпедо" Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России по футболу.

Нападающий "автозаводцев" нанес результативный удар в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги. Возраст Лебеденко на момент игры – 39 лет, 9 месяцев и 6 дней.

Предыдущим рекордсменом был Сергей Наталушко, забивший за подмосковный "Сатурн" в возрасте 39 лет 8 месяцев и 4 дней.

Игра "Краснодара" и "Торпедо" завершилась со счетом 2:2. За "быков" забили Сергей Петров и Джон Кордоба. За "Торпедо" результативным ударом, помимо Лебеденко, отметился Илья Стефанович.

Ранее в игровой день 5 марта московское "Динамо" обыграло самарские "Крылья Советов". Единственный гол столичной команды в конце встречи забил нападающий Константин Тюкавин.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!