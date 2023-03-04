"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" в первом домашнем матче с Fan ID

Фото: телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" не сумел обыграть "Урал" из Екатеринбурга в первом матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы.

Встреча завершилась со счетом 2:2. За "красно-белых" дважды забил Руслан Литвинов, причем дубль он сделал впервые в карьере на взрослом уровне. "Урал" дважды вел в счете с голами Рая Влута и Эрика Бикфалви.

Для "Спартака" прошедший матч стал первым с системой Fan ID на домашнем стадионе. После зимней паузы карты болельщика необходимы для посещения всех матчей чемпионата России по футболу.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. "Урал" набрал 22 балла и замыкает топ-10 российского первенства.

Восемь тысяч болельщиков ожидается на матче "Спартака" после введения Fan ID

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