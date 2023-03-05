Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после паузы

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Футболисты московского "Динамо" обыграли самарские "Крылья Советов" в первом домашнем матче после зимней паузы в Российской Премьер-лиге.

Матч 18-го тура чемпионата России по футблу завершился со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Единственный гол в концовке встречи забил нападающий Константин Тюкавин.

По ходу матча арбитры отменили сразу три гола после просмотра видеоповтора. Не засчитаны были результативные удары Амара Рахмановича и Бенхамина Гарре из "Крыльев Советов" и Федора Смолова из "Динамо".

Московская команда набрала 32 очка и занимает промежуточное 4-е место в турнирной таблице. Гости из Самары занимают 11-ю позицию, набрав 20 очков.

Накануне московский "Спартак" сыграл вничью с "Уралом" из Екатеринбурга. Игра завершилась со счетом 2:2.

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