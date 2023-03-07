Футболист московского "Локомотива" Тикнизян вступил в национальную сборную Армении

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян будет играть за национальную сборную Армении. Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА).

"Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором", – заявил Тикнизян.

Спортсмен стал частью "Локомотива" в 2021 году, до этого он выступал за ЦСКА. В нынешнем сезоне на счету Тикнизяна есть 25 матчей в разных состязаниях. Защитник также играл за молодежную сборную России.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Монако" Александр Головин и футболист итальянского "Торино" Алексей Миранчук стали участниками расширенного состава сборной РФ на мартовских учебно-тренировочных сборах. Мероприятие состоятся с 19 по 28 марта.

Дзюба стал первым игроком РПЛ с 150 голами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!