"Ливерпуль" одержал крупнейшую победу над "Манчестер Юнайтед" в истории противостояния

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Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0 в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча состоялась в воскресенье, 5 марта, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, сообщает ТАСС.

Во время встречи голами отличились Коди Гакпо (на 43-й и 50-й минутах), Дарвин Нуньес (47, 75), Мохаммед Салах (66, 83) и Роберто Фирмино (88).

Для "Манчестер Юнайтед" подобное поражение является крупнейшим в истории клуба. Всего команда проигрывала с таким счетом четыре раза, последний из таких проигрышей был в 1931 году в противостоянии с "Вулверхэмптоном".

Это уже вторая встреча "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" в текущем чемпионате страны. В предыдущем противостоянии победу одержал "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Ранее футболисты московского "Динамо" обыграли самарские "Крылья Советов" в первом домашнем матче после зимней паузы в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

До этого Московский "Спартак" сыграл в ничью с "Уралом" из Екатеринбурга в первом матче РПЛ. Для "Спартака" прошедший матч стал первым с системой Fan ID на домашнем стадионе.

Fan ID станет обязательным в РФ с 3 марта

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