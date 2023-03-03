"Барселона" обыграла "Реал" в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу

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"Барселона" обыграла в гостях мадридский "Реал" в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в четверг, 2 марта, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

"Эль-Класико" завершилось со счетом 1:0 в пользу "Барселоны": на 26-й минуте матча центральный защитник "Реала" Эдер Милитао забил мяч в свои ворота.

Ответная встреча состоится в Барселоне 5 апреля.

Ранее стали известны все участники полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России. В этом году за выход в финал поборются московские клубы "Спартак" и ЦСКА, а также екатеринбургский "Урал" и самарские "Крылья Советов".

Между тем сообщалось, что аргентинский футболист Лионель Месси стал лучшим игроком мира по версии ФИФА.

Месси в третий раз стал лучшим игроком года по версии FIFA

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