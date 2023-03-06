Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские матчи

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Полузащитник "Монако" Александр Головин и футболист итальянского "Торино" Алексей Миранчук попали в расширенный состав российской сборной на мартовский учебно-тренировочный сбор. Об этом заявила пресс-служба российского футбольного союза.

Сбор состоится с 19 по 28 марта.

"Список игроков, представленный сейчас, – расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и Кубке России", – цитирует RT главного тренера сборной Валерия Карпина.

По его словам, основное изменение заключается во вхождении в список Миранчука и Головина.

"Мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация", – указал тренер.

В список на мартовские сборы вошел 41 спортсмен.

Ранее футбольный клуб ЦСКА вышел в полуфинал пути Российской Премьер-лиги в Кубке России. В первом матче 1/4 финала против "Краснодара" столичные "армейцы" одержали победу со счетом 3:0. Единственный мяч во встрече забил игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян.

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