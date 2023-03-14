"Локомотив" проиграл "Акрону" в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу

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Московский "Локомотив" проиграл тольяттинскому "Акрону" в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу, сообщает РИА Новости.

В основное время матча, который состоялся в Жигулевске, команды сыграли со счетом 1:1. В составе "Акрона" на 14-й минуте игры гол забил Сергей Макаров. А на 75-й минуте в составе железнодорожников отличился Франсуа Камано.

В серии 11-метровых ударов хозяева матча выиграли у гостей со счетом 7:6. Решающий гол забил Джамалдин Ходжаниязов. У "Локомотива" совершил промах Иван Кузьмичев.

Тольяттинский "Акрон", который выступает в Первой лиге, прошел в полуфинал пути регионов.

На встрече "Локомотива" с "Акроном" не должен был принимать участие капитан железнодорожников Дмитрий Баринов из-за ранее полученных им двух желтых карточек в кубковых матчах с московским "Спартаком", заработавший автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Монако" Александр Головин и футболист итальянского "Торино" Алексей Миранчук попали в расширенный состав российской сборной на мартовский учебно-тренировочный сбор, который состоится с 19 по 28 марта. Всего в список на мартовские сборы вошел 41 спортсмен.

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