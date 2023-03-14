ФИФА утвердила новый формат проведения ЧМ-2026

Фото: АР/Noah K. Murray

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новый формат проведения чемпионата мира 2026 года с двумя группами по четыре команды, сообщается на сайте ФИФА.

В совете уточнили, что в финальной части ЧМ-2026 будут участвовать 48 команд, а не 32 команды, как на турнире в Катаре.

Еще в 2017 году ФИФА утвердила формат, согласно которому 48 команд-участников разделяются на 16 групп по три команды в каждой. Однако перед конгрессом организации в Кигали организация приняла решение о сокращении числа групп во избежание сговора между участниками.

Согласно новому формату, в 1/16 финала чемпионата мира войдут команды, которые заняли в группах первое и второе места, а также восемь лучших сборных, занявшие третье место. В связи с этим вместо 80 матчей на турнире будет проводиться 104.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий французского клуба ПСЖ Лионель Месси стал обладателем награды ФИФА лучшему игроку года.

Футболист в третий раз за карьеру получает подобный приз, до этого он был удостоен этой награды в 2009 и 2019 годах. Церемония вручения наград прошла в Париже.



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