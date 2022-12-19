Украинскую ассоциацию футбола могут лишить членства в ФИФА и УЕФА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном лишении членства в организациях, передает ТАСС.

Полный текст письма в социальной сети Facebook (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал вице-президент УАФ Олег Протасов.

Согласно документу, поводом для подобного решения стали случаи влияния третьих сторон на управление делами организации. В ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность из-за возможного давления на членов Украинской ассоциации футбола в преддверии внеочередного исполкома организации.

Заседание, запланированное на 20 декабря, будет посвящено легитимности полномочий президента УАФ Андрея Павелко, который ранее был арестован по обвинению о хищении средств, а позже вышел под залог, выплаченный непосредственно Украинской ассоциацией футбола.

В письме также отмечается, что приостановка членства в организациях регламентируется статьей 16 устава ФИФА и статьей 9 устава УЕФА.

В июне ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из РФ. Изначально такая мера была введена 7 марта и действовала также для украинских команд.

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