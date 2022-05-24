В РФС назвали оспаривание решений FIFA и UEFA по российским командам приоритетным

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил ситуацию с отстранением команд из РФ от международных турниров.

"Есть несколько сценариев, мы их прорабатываем. Но приоритетным является сценарий оспаривания решений UEFA и Международной федерации футбола (ФИФА) в CAS (Спортивном арбитражном суде. – Прим. ред.)", – заявил Дюков.

Глава РФС подчеркнул, что также будет решаться вопрос с возвращением клубов из России в международные официальные соревнования до конца нынешнего года.

UEFA отстранила российские футбольные клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/2023 в начале мая. Отмечалось, что России в таблице коэффициентов будет присвоена наименьшая сумма баллов, которую клубы набрали за последние пять лет. Аналогичное решение приняли в FIFA.

