"Спартак" обыграл "Торпедо" в 23-м туре чемпионата России по футболу

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В 23-м туре "Спартак" одержал победу над "Торпедо" в московском дерби чемпионата РФ по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра, проходившая на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака", в составе которого больше всего отличились Кейта Бальде и Роман Зобнин.

Отмечается, что гол, который забил Зобнин, стал 1 000-м в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Со стороны команды "Торпедо" мяч в ворота противника забил Илья Стефанович.

В первом тайме "Спартак" три раза получал право пробить 11-метровый удар. Бальде и Руслан Литвинов не реализовали свои попытки.

Во время добавленного к первому тайму времени главный тренер "Торпедо" Пет Клотет получил красную карточку, а на 68-1 минуте после двух предупреждений поле попросили покинуть Литвинова. На 89-й минте красную карточку показали футболисту "Спартака", Кристоферу Мартинсу.

"Спартак", набравший 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Торпедо" с 13 баллами смещается на последнюю 16-ю строчку.

В следующем туре "Спартак" 24 апреля примет "Краснодар", "Торпедо" 22 апреля на выезде сыграет с "Химками".

Ранее сообщалось, что матч 22‑го тура МИР Российской Премьер‑лиги (РПЛ) между ФК "Ростов" и "Оренбург" завершился со счетом 2:2. ФК "Ростов" получил 45 очков, оказавшись на втором месте турнирной таблицы РПЛ. Ростовчане уступили "Зениту" 9 баллов.



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