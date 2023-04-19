"Акрон" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Московский "Спартак" проиграл тольяттинскому "Акрону" со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России, пропустив два гола за пять минут.

Со стороны клуба из Тольятти отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Голы забили в первом тайме на 41-й и 46-й минутах. Спартаковцы ответили только мячом Томаша Тавариша на 77-й минуте. При этом нападающий красно-белых Кейта Бальде не смог реализовать пенальти на 23-й минуте первого тайма.

Теперь "Акрон" вышел в финал кубка, а "Спартак" завершил борьбу. До этого тольяттинцы уже выбила из кубка три московские команды: "Локомотив", "Динамо" и "Торпедо".

В предыдущем матче 15 апреля "Спартак" обыграл московское "Торпедо" со счетом 2:1. Гол Романа Зобнина стал 1 000-м в рамках Российской Премьер-лиги.