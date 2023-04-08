Ударное дерби: как "Спартак" и "Динамо" забили шесть голов на двоих

8 апреля "Спартак" в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги сыграл вничью с "Динамо". Столичное дерби завершилось со счетом 3:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как это было.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Старт весенней части сезона и для "Спартака", и для "Динамо" выдался не слишком удачным. За четыре тура РПЛ красно-белые из возможных 12 очков набрали пять, бело-голубые – шесть. При этом обе команды за этот период потеряли одну позицию по сравнению с раскладами перед рестартом чемпионата: "Спартак" опустился со второго на третье место, "Динамо" – с четвертого на пятое. И у тех, и других не задались дела в Кубке России. Всего за несколько дней до дерби подопечные Гильермо Абаскаля по итогам двухматчевого противостояния уступили екатеринбургскому "Уралу", но благодаря структуре турнира все же получили второй шанс. А вот команда Славиши Йокановича, проигравшая тольяттинскому "Акрону" в серии пенальти, вылетела из кубка окончательно.

По большому счету причина такого обоюдного спада понятна: и "Спартаку", и "Динамо" пришлось разрываться между двумя первенствами – Премьер-лигой и Кубком России. И пусть эту ситуацию сложно сравнить по энергозатратности с былыми годами, когда отечественным клубам приходилось выступать в еврокубках, это определенно добавило московским командам головной боли. В очном противостоянии недостаток концентрации и физических кондиций проявился особенно отчетливо – об этом говорит как минимум количество голов. В обороне у участников дерби творилось что-то невообразимое, а счет был открыт уже на седьмой минуте. Роман Зобнин сделал кросс в штрафную, Даниил Хлусевич вылетел из-за защитников и успел к мячу, отдав пас в центр. Комбинацию замкнул оставшийся в абсолютном одиночестве Александр Соболев.

"Динамо" искало способы сравнять и спустя почти полчаса все-таки добилось своего. На 35-й минуте провалились уже защитники "Спартака". Саба Сазонов сделал длинный заброс через половину поля. Денис Макаров подцепил мяч, разогнал контратаку и пасом вывел Константина Тюкавина один на один с Александром Селиховым. Нападающий "Динамо" попытался проткнуть мяч мимо вратаря, но Даниил Денисов добежал до ленточки и выбил снаряд – к сожалению, для "Спартака", прямо в ноги Арсену Захаряну, который расстрелял пустые ворота. Впрочем, почти сразу же красно-белые снова вышли вперед. На 40-й минуте "Динамо" допустило еще более нелепую ошибку в обороне, позволив Михаилу Игнатову отдать разрезающую передачу на Бальде Кейта и вывести его на рандеву с Антоном Шуниным. Сенегалец вышел из этой дуэли победителем.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Однако под конец первого тайма "Динамо" опять установило равный счет. На последней добавленной минуте бело-голубые заработали угловой, Захарян подал со стандарта в штрафную, Селихов допустил серьезную оплошность на выходе, а Соболев случайно срезал мяч в свои ворота. Между тем команды припасли голы еще на второй тайм. После перерыва игра немного подуспокоилась, но на 66-й минуте бело-голубые смогли извлечь пользу из стандарта "Спартака". Сразу после опасного штрафного у своих ворот динамовцы организовали контратаку, Макаров оказался на правом фланге, немного сместился в центр и сделал заброс на Тюкавина. Но мяч, так и не коснувшись Константина, спокойно залетел в угол.

Матч вполне мог закончиться победой "Динамо", но красно-белые сумели спасти ситуацию. На 84-й минуте команда Гильермо Абаскаля разыграла угловой, в штрафной во время подачи упал Зобнин, которого незначительно прихватил за корпус Элазар Даса. После долгого обсуждения с ассистентами главный арбитр Сергей Иванов отправился смотреть видеоповтор эпизода и по итогу назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Соболев, разведя мяч и Шунина по разным углам. Таким образом, матч, в котором команды суммарно забили шесть голов, закончился вничью. А в плюсе снова оказался "Зенит", который в случае победы над "Локомотивом" и проигрыша "Ростова" может оторваться от второго места уже на десять очков.