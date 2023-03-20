Впервые за 4,5 года: как ЦСКА обыграл "Зенит" в РПЛ

Московский ЦСКА 19 марта в центральном матче 20-го тура Российской Премьер-лиги с минимальным счетом обыграл петербургский "Зенит". Единственный гол в поединке забил Федор Чалов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как армейцы одержали победу на "Зенитом" впервые с ноября 2018 года.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В 20-м туре столичный "Спартак", казалось, окончательно убил интригу в российском чемпионате. Красно-белые на выезде всухую проиграли "Оренбургу" и позволили обойти себя "Ростову", а вместе с тем попутно дали шанс "Зениту" оторваться на целых 10 очков от второй строчки.

Фактически вопрос чемпионства мог решиться уже сегодня – в том случае, если бы петербуржцы обыграли бы ЦСКА. С точки зрения исторической перспективы, вероятность такого исхода была крайне велика: в последних восьми матчах в Премьер-лиге "Зенит" обыграл армейцев семь раз, еще одна игра закончилась вничью.

Однако состояние сине-бело-голубых подсказывало, что от них можно ждать сюрпризов. В конце концов, в прошлом туре команда Сергея Семака с трудом спасла матч с "Химками", а через несколько дней бесславно вылетела из Кубка России от "Динамо" по пенальти. С чем связана причина такого спада, сказать сложно. То ли петербуржцы угодили в своеобразное ментальное пике, то ли в последней трети сезона стали стремительно терять осенний запал, то ли просто еще не до конца вышли с зимних каникул. Так или иначе, "Зенит" приехал в Москву не в самом лучшем настроении, а уехал по итогу в еще более скверном расположении духа.

Первый тайм не по счету, но по игре остался за ЦСКА. Красно-синие активнее атаковали, создали больше опасных моментов у ворот гостей и вполне могли забить еще до перерыва. За первые 15 минут матча Хесус Медина дважды заставил напрячься вратаря "Зенита" Михаила Кержакова, сначала опасно пробив издалека, а затем едва не забросив ему мяч за спину.

Под конец тайма по голевому эпизоду организовали Федор Чалов и Антон Заболотный. В обеих ситуациях Кержаков выручил свою команду. "Зенит" в первом тайме ответил на все атаки "армейцев" одним-единственным ударом Матео Кассьерры с ближней дистанции, который парировал Игорь Акинфеев.



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Во втором тайме ситуация кардинальным образом не изменилась. ЦСКА продолжил прессинговать, а у "Зенита", несмотря на преимущество во владении мячом, не получалось подобраться к штрафной хозяев. При этом москвичи грамотно включались в контратаки, одна из которых в результате закончилась успехом.

На 72-й минуте футболисты ЦСКА попытались отыграться на коротке на левом фланге, последний пас прервали защитники "Зенита", но мяч отскочил к Федору Чалову. Девятый номер армейцев, по всей видимости, хотел отдать передачу на дальнюю штангу, но снаряд так никого и не задев залетел в дальний угол.

В оставшееся время ЦСКА был ближе к тому, чтобы удвоить счет, нежели "Зенит" – к отыгрышу. Однако на 82-й минуте сине-бело-голубым это едва не удалось. После подачи с углового Кассьерра пробил головой по воротам, но мяч угодил в штангу. В остальном игроки сине-бело-голубых были настолько несостоятельны впереди, что за весь матч нанесли всего один (конечно же, не считая попадания в каркас ворот) удар в створ – и тот в первом тайме. Таким образом, ЦСКА пусть и не совсем уверенно, но все же победил "Зенит" впервые за четыре с половиной года.

Скажется ли сегодняшний результат на чемпионской гонке? Конечно же, нет. Команда Сергея Семака все еще имеет гигантское преимущество по набранным очкам, которое просто физически не сможет растерять за оставшиеся десять матчей. К тому же, чтобы бороться за титул, остальным претендентам самим нужно не допускать ошибок. Как показали три весенних тура (сначала в исполнении "Ростова", который проиграл "Локо", затем и "Спартака" в Оренбурге), с этим у оставшихся участников чемпионской гонки гигантские проблемы.

Пока ситуация такова: "Зенит" может спать спокойно.

