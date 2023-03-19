ЦСКА обыграл "Зенит" в матче РПЛ впервые с 2018 года

Фото: телеграм-канал "ПФК ЦСКА"

ЦСКА одержал победу над "Зенитом" в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счетом 1:0.

Победный гол был забит на 72-й минуте Федором Чаловым.

ЦСКА взял верх над "Зенитом" впервые с 2018 года, прервав серию поражений в матчах РПЛ. Теперь армейцы вышли на пятое место в таблице (35 баллов). В свою очередь, "Зенит" остается на первой позиции (48 баллов).

Кирилл Набабкин заменил защитника московской команды Игоря Дивеева на 34-й минуте матча.

Ранее стало известно, что московский футбольный клуб "Спартак" уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились полузащитник Юрий Ковалев и нападающий Дмитрий Воробьев.

"Спартак" впервые уступил в матче чемпионата России с сентября 2022 года.

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