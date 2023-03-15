"Динамо" вышло в полуфинал пути регионов Кубка России, победив "Зенит"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Футболисты московского "Динамо" одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На первой же минуте встречи вратарь "Зенита" Александр Васютин отметился автоголом. После этого, на 36-й минуте матча, петербуржцам удалось отыграться благодаря голу Зелимхана Бакаева.

Серия пенальти закончилась со счетом 5:4 в пользу "Динамо". Благодаря этой победе московский клуб вышел в первый этап полуфинала пути регионов Кубка России, первые матчи которого состоятся 4–6 апреля.

Ранее московский "Спартак" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России. Встреча проходила во вторник, 14 марта, в Москве.

До этого сообщалось, что футболисты московского "Локомотива" проиграли тольяттинскому "Акрону" в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!