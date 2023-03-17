Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на мартовский сбор

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав национальной команды на учебно-тренировочный сбор в марте. Перечень представлен на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в сборную вызвали 29 футболистов, в том числе трех дебютантов. В числе нападающих на сбор приедут Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак") и Константин Тюкавин ("Динамо"), среди вратарей – Александр Селихов ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов") и Илья Помазун ("Урал").

Также тренерский штаб вызвал на сбор полузащитников Дмитрия Баринова, Антона Миранчука и Сергея Пиняева ("Локомотив"), Данила Глебова ("Ростов"), Далера Кузяева ("Зенит") и Ильзата Ахметова ("Краснодар"). Кроме того, в сборную приедут Даниил Фомин и Арсен Захарян ("Динамо"), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов ("Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук ("Торино") и Александр Головин ("Монако").

Также в Новогорск пригласили защитников Вячеслава Караваева ("Зенит"), Даниила Хлусевича, Георгия Джикию, Даниила Денисова ("Спартак"), Максима Осипенко, Александра Сильянова ("Ростов"), Артема Макарчука ("Сочи") и Александра Солдатенкова ("Крылья Советов").

В РФС отметили, что Даниил Денисов, Данил Пруцев и Илья Помазун были вызваны в национальную команду впервые.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу выступит в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Наряду с россиянами в турнире сыграют национальные команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана, а также пока не названная сборная из Азии.

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