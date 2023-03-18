Футбольный "Спартак" сенсационно уступил "Оренбургу" в 20-м туре РПЛ

Фото: телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Московский футбольный клуб "Спартак" уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились полузащитник Юрий Ковалев и нападающий Дмитрий Воробьев.

"Спартак" впервые уступил в матче чемпионата России с сентября 2022 года. За этот период команда одержала 7 побед и 3 раза сыграла вничью.

После 20 туров РПЛ "красно-белые" занимают 2-ю строчку в турнирной таблице российского первенства. В активе клуба 40 очков – отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 очков при матче в запасе у команды из Санкт-Петербурга. "Оренбург" занимает 6-ю позицию, набрав 31 очко.

Накануне стал известен окончательный состав сборной России по футболу на мартовский учебно-тренировочный сбор. От "Спартака" в национальную команду были вызваны 8 футболистов.

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