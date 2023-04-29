"Динамо" проиграло "Факелу" в матче РПЛ в честь столетия московского клуба

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Футболисты воронежского "Факела" обыграли московское "Динамо" в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в столице.

Противостояние двух клубов завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей. Нападающий "Факела" Георгий Гонгадзе отметился дублем, забив мяч в ворота "Динамо" на 49-й и 61-й минутах встречи.

Как сообщает РИА Новости, матч был посвящен столетию московского клуба. ФК и спортивное общество "Динамо" были основаны 18 апреля 1923 года.

В результате победы "Факел" набрал 21 очко и теперь идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" же с 39 очками занимает шестое место.

Ранее московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу на "Краснодаром" в матче 24-го тура РПЛ со счетом 4:3. Встреча футболистов прошла на стадионе "Открытие-Арена".

До этого ЦСКА сыграл вничью в московском дерби с "Локомотивом" в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги, прервав победную серию.

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