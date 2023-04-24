"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в матче 24-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу на "Краснодаром" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:3. Встреча фктболистов прошла на стадионе "Открытие-Арена".

В составе "Спартака" на 63-й минуте и на 67-й с пенальти смог забить гол Александр Соболев. Также мяч в ворота был забит Антоном Зиньковским на 81-й минуте, Квинси Промес на 84-й минуте.

В команде гостей гол удалось забить Джону Кордобу на 11-й минуте игры, Жуану Баши на 58-й и Эдуарду Сперцяну на 72-й минуте матча.

Итогом игры стало то, что "Спартак" смог сохранить позицию и остался на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 48 очков в 24 матчах.

"Краснодар" ушел на седьмое место с 38 очками.

Следующий тур состоится 29 апреля, "Спартак" будет играть с "Ростовом", а "Краснодар" проведет матч с "Уралом".

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью в московском дерби с "Локомотивом", в рамках 24-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 1:1. В составе армейцев на 22-й минуте забил гол Антон Заболотный, а в составе железнодорожников гол оформил на 87-й минуте Вильсон Изидора.

