Следующий сезон чемпионата России по футболу стартует 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сезон 2023–2024 Российской Премьер лиги начнется 23 июля, сообщает пресс-служба чемпионата.

Согласно уведомлению, дату начала чемпионата выбрали футбольные клубы.

Ранее "Спартак" победил "Краснодар" со счетом 4:3 в матче 24-го тура РПЛ. Сейчас московская команда занимает третью строчку турнирной таблицы.

На втором месте расположился "Ростов", опережая красно-белых всего на очко. Возглавляет таблицу петербургский "Зенит", который оторвался от ближайшего преследователя на 9 очков.