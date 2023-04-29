"Зенит" одержал победу над "Крыльями Советов" в гостевом матче 25-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов

Футбольный клуб "Зенит" победил "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы одержали победу со счетом 5:1 29 апреля, игра состоялась в Самаре.

Четыре гола в ворота соперника смог забить игрок "Зенита" Малком на 19-й, 55-й, 68-й и 74-й минуте, еще один гол удалось забить Клаудиньо на 30-й минуте.

Уже на 9-й минуте игры в "Крыльях Советов" отличился Сергей Бабкин.

Отмечается, что Малкому впервые удалось забить более двух мячей в составе клуба, в котором он находится с 2019 года. Он смог довести количество забитых мячей в нынешнем сезоне РПЛ до 22.

"Зенит" смог набрать 61 очко и возглавил турнирную таблицу РПЛ, "Крылья Советов" попали на 12-е место и набрали 25 очков.

Петербургский клуб сыграет с московским клубом "Спартак" в следующем туре, игра состоится 7 мая. После этого у "Зенита" состоится игра с "Краснодаром".

Ранее воронежский "Факел" обыграл московское "Динамо". Противостояние двух клубов завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей. Нападающий "Факела" Георгий Гонгадзе отметился дублем, забив мяч в ворота "Динамо" на 49-й и 61-й минутах встречи.

Следующий сезон РПЛ 2023–2024 начнется 23 июля. Дату начала чемпионата выбрали футбольные клубы.



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