Звезда родилась: как "Зенит" обыграл "Спартак" и стал чемпионом России

Петербургский "Зенит" 7 мая в домашнем матче 26-го тура МИР Российской Премьер-лиги обыграл московский "Спартак" со счетом 3:2 и досрочно оформил пятое чемпионство подряд. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как сине-бело-голубые завоевали очередные золотые медали.



Сомнений, что "Зенит" станет чемпионом по итогам нынешнего сезона, не возникало еще по окончании предыдущего. Петербургский клуб был и остается на голову выше своих соперников по РПЛ. Копаться в причинах этого можно бесконечно долго, но факт остается фактом: "Зенит" – лучшая команда России.

Главным вопросом было лишь то, когда именно случится десятое в истории сине-бело-голубых чемпионство. В итоге это произошло за четыре тура до окончания чемпионата, причем во многом благодаря соперникам по борьбе за титул. Для того, чтобы "Зенит" оформил досрочную победу в домашнем матче со "Спартаком", петербуржцам нужно было, чтобы шедший вторым "Ростов" проиграл "Факелу".

Поверить в это было сложно, ведь воронежцы за весь сезон одержали три победы. Но именно так и случилось: "Факел", который только-только возглавил Вадим Евсеев, обыграл подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0. И теперь остановить "Зенит" от праздника на "Газпром Арене" мог только "Спартак". К сожалению для всех противников петербургского клуба, с этим у красно-белых не заладилось почти сразу же после стартового свистка.



На 13-й минуте Александр Селихов придумал гол в свои ворота на ровном месте: голкипер "Спартака" попытался выбить мяч, но попал в Клаудиньо, от которого снаряд отскочил точно в сетку. Однако через 20 минут команда Гильермо Абаскаля сравняла счет. Футболисты "Спартака" организовали великолепную комбинацию, Квинси Промес оказался с мячом в штрафной, навесил на Бальде Кейта, а тот с близкого расстояния поразил ворота Михаила Кержакова.

Тем не менее, радовались красно-белые недолго, в концовке первого тайма сине-бело-голубые снова вышли вперед. Хозяева раскатали контратаку, Андрей Мостовой после передачи Клаудиньо нанес несильный удар в створ, но из-за рикошета от ноги Даниила Денисова снаряд изменил траекторию – Селихову лишь оставалось наблюдать, как мяч закатывается в сетку.

Во втором тайме "Спартак" не оставил попытки спасти матч. Впрочем, на 75-й минуте задача усложнилась донельзя: Алексис Дуарте за грубый фол на Малкоме получил прямую красную карточку. Но меньше чем через десять минут допустила ошибку уже оборона "Зенита", причем в собственной штрафной. Дмитрий Чистяков нарушил правила на Кристофере Мартинсе Перейре, за что главный арбитр встречи Павел Кукуян после видеоповтора назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Квинси Промес – 2:2.

Однако "Спартаку" не суждено было удержать ничейный счет. Почти сразу же после пропущенного гола тренерский штаб хозяев поля сделал замены, которые вновь перевернули игру. На поле вышли Густаво Мантуан и Иван Сергеев – именно они на 91-й минуте организовали третий гол в ворота гостей.



Красно-белые оправиться от этого уже не сумели, таким образом позволив "Зениту" выиграть как отдельно взятый поединок, так и весь турнир. Это пятое подряд чемпионство петербуржцев и десятое в истории с учетом советского периода. Теперь клуб получит право добавить на свою форму вторую звезду: по правилам, российским командам полагается по одной такой за каждые пять титулов в высшей лиге страны.

Сможет ли кто-то остановить "Зенит" в следующем сезоне? Пока что на это совсем не похоже. Петербургский клуб – абсолютный гегемон, который может проиграть только самому себе. Если великая серия "Зенита" и прервется, то только тогда, когда сине-бело-голубые сами это позволят.

Но сейчас это неважно, команда Сергея Семака – безоговорочный чемпион. И остается лишь поздравить "Зенит" с этим почти будничным праздником.

