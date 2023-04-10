Поезд дальше не идет: как "Зенит" нанес первое поражение "Локо" после рестарта РПЛ

"Локомотив" 9 апреля проиграл "Зениту" в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-лиги. Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Локо" потерпел первое поражение после рестарта РПЛ.



"Локомотив" до зимнего перерыва РПЛ представлял из себя жалкое зрелище: команда шла на 14-м месте в турнирной таблице и вполне неиллюзорно имела шансы на вылет из высшего дивизиона. Однако железнодорожники сделали выводы, хорошо поработали на трансферном рынке (зимой красно-зеленые подписали Сергея Пиняева, Артема Дзюбу, Максима Глушенкова, Игоря Смольникова и Илью Лантратова) и сразу же после рестарта чемпионата дали всем понять – терять прописку в элитном дивизионе никто не намерен.

За четыре тура весенней части сезона "Локо" одержал четыре победы, две из них – над командами первой пятерки. "Зенит", напротив, начал финальный отрезок чемпионата с противоречивыми результатами: в 19-м туре сине-бело-голубые с трудом одолели "Химки", а через неделю и вовсе проиграли ЦСКА. И пусть перед встречей с "Локомотивом" подопечные Сергея Семака уверенно обыграли "Урал", определенные опасения у болельщиков "Зенита" наверняка присутствовали. И не зря.

Железнодорожники с ходу навязали петербуржцам серьезную борьбу, даже не думая отсиживаться на своей половине поля и играть вторым номером. На 26-й минуте красно-зеленые открыли счет. После опасной атаки "Локо" футболисты "Зенита" удивительно неуклюже разыграли мяч от ворот и в итоге привезли абсолютно необязательный гол: Глушенков отобрал снаряд у Вендела на линии штрафной, тут же оказался в районе одиннадцатиметровой отметки и расстрелял ворота Михаила Кержакова.

Впрочем, "Зенит" достаточно быстро пришел в себя и сумел установить равенство в счете еще до перерыва. На 40-й минуте Малком оказался на правом фланге, отдал проникающую передачу в штрафную на Вендела, а тот после нескольких касаний пробил точно в дальний угол. Можно сказать, что бразилец таким образом реабилитировался за нелепую оплошность в моменте с первым голом.



Второй тайм вышел совсем другим. "Локомотив" стал меньше атаковать и будто утратил запал, который был у команды до перерыва. "Зенит" наоборот прибавил в темпе и качестве игры, все чаще оказывая давление на защиту хозяев поле.

В конце концов, из этих попыток родился второй гол сине-бело-голубых. На 77-й минуте гости разогнали контратаку, Дуглас Сантос попытался то ли пробить, то ли отдать пас в штрафную. Мяч отрикошетил от Егора Погостнова и отскочил к Матео Кассьерре, который решил ударить ножницами – и стал благодаря этому автором одного из лучших голов тура.

"Локомотив" на забитый колумбийцем мяч противопоставить ничего не смог. Стоит отметить, что Сергей Семак определенно угадал с заменами: именно вышедший вместо Ивана Сергеева Кассьерра забил гол. А вот наставник "Локо" Михаил Галактионов вынужден был тасовать состав по остаточному принципу. Антон Миранчук и Константин Марадишвили, сменившие Глушенкова и Пиняева, явно не смогли усилить игру.

"Локомотив" по итогу остался ни с чем, а "Зенит" продолжил уверенное движение к заветному титулу. С одной стороны, красно-зеленым должно быть обидно: они имели неплохие шансы как минимум на ничью и в достаточно равной (с некоторыми оговорками) игре потерпели свое первое поражение в последних пяти матчах. С другой, в этой встрече петербуржцы в очередной раз показали, почему именно они из года в год становятся чемпионами. Это и запас прочности, и умение правильно перестроить игру по ходу неудачно складывающегося матча, и более качественный подбор футболистов.

"Локо" с имеющимися у него ресурсами попытался доставить "Зениту" дискомфорт и приостановить машину по штамповке побед. К сожалению для железнодорожников, не получилось.

