Три пенальти и два гола за тайм. Как "Спартак" снова обыграл "Торпедо" в РПЛ

15 апреля "Спартак" в гостевом матче 23-го тура МИР Российской Премьер-лиги победил "Торпедо". Встреча на стадионе "Лужники" закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о событиях столичного дерби.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В нынешнем сезоне "Торпедо" не позавидуешь. Команда, год назад вернувшаяся в РПЛ, всеми своими действиями давала понять: есть амбиции как минимум не вылететь сразу, как максимум – закрепиться в высшем дивизионе всерьез и надолго.

Для этого в стан черно-белых пригласили экс-президента "Локомотива" Илью Геркуса и организовали переезд в "Лужники". Клуб усилился не только экс-игроками команд Премьер-лиги Ильей Кутеповым, Игорем Смольниковым, Егором Бабуриным, но и футболистами из европейских чемпионатов: Дамьеном Ле Таллеком, Игорем Савичем, Марио Чуричем и Стефаном Шапичем. Все они тут же стали игроками основного состава. Но по итогу заветных диведентов эти манипуляции так и не принесли.

До 20-го тура у "Торпедо" в чемпионате была лишь одна победа, 4 ничьи и 14 поражений, которые в сумме давали столичному клубу вполне закономерное последнее место. За неполный сезон в команде сменилось три тренера и два президента, но глобально ничего не изменилось. Почти.

В 20-м туре "Торпедо" получило три очка благодаря техническому поражению "Пари НН", а после прихода нового наставника – испанца Жозепа Клотета – обыграло еще одного конкурента в борьбе за прописку в РПЛ воронежский "Факел". Поэтому определенная интрига в братском дерби была. Тем более, что "Спартак" в весеннем отрезке, прямо скажем, не блистал: в пяти играх красно-белые трижды сыграли вничью, один раз проиграли и одержали всего одну победу.

Однако интрига просуществовала недолго. Не прошло и 15 минут с начала матча, как "Спартак" заработал пенальти: после подачи углового мяч попал в руку Равилю Нетфуллину. Посмотрев видеоповтор, главный арбитр встречи Павел Шадыханов указал на точку. Одиннадцатиметровый успеха не принес – Кейта Бальде угодил в перекладину.

Впрочем, черно-белые радовались недолго: спустя три минуты сенегалец все же забил, но на этот раз с игры. Данил Пруцев оказался с мячом в штрафной, отдал пас в центр на Бальде, а тот послал снаряд в дальний угол.

На 26-й минуте тандем россиянина и сенегальца едва не организовал второй гол, но в этом эпизоде мяч прошел рядом со штангой. Между тем, могли забить и "автозаводцы". Сразу после атаки "Спартака" красно-белые ошиблись в обороне, Андре Фелипе получил шанс пробить с близкой дистанции, но голкипер гостей Александр Селихов разрядил ситуацию.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Под конец тайма "Торпедо" получило еще два пенальти в свои ворота. Сначала Олег Кожемякин сфолил в штрафной против Бальде, но Руслан Литвинов не смог забить – вратарь черно-белых Егор Бабурин парировал удар спартаковца.

Через несколько минут Шадыханов поставил еще один одиннадцатиметровый: на этот раз в ноги Бальде влетел Артем Самсонов. Подошедший к точке Роман Зобнин уже не промазал и удвоил счет в матче. Примечательно, что этот гол стал тысячным для красно-белых в чемпионатах России.

Сразу после пропущенного мяча главный тренер "Торпедо" решил подвести черту под этим сумасшедшим таймом: за разговоры с арбитром Жозеп Клотет получил прямую красную карточку. Испанец при этом не пошел в подтрибунное помещение, а невозмутимо перелез через забор и продолжил смотреть матч со зрительского сектора.

Второй тайм оказался менее жарким, но все же богатым на моменты. На 63-й минуте Михаил Игнатов с правого фланга отдал пас на Бальде, тот выложил мяч под удар Кристоферу Мартинсу Перейре, но люксембургский полузащитник попал в перекладину. А спустя пять минут "Спартак" неожиданно оказался в меньшинстве, вторую желтую карточку за срыв перспективной атаки получил Руслан Литвинов.

На 78-й минуте "Торпедо" имел великолепный шанс отыграть один мяч: Игорь Лебеденко вывел один на один Марио Чурича, но хорват не сумел переиграть голкипера "Спартака". А за минуту до конца основного времени красно-белые остались вдевятером. Второй "горчичник" схлопотал Мартинс Перейра – игрок саркастически поаплодировал решению арбитра, за что был удален с поля.

В конечном итоге хозяева сумели отличиться: на 92-й минуте с правого фланга навесил Роман Юзепчук, а Илья Стефанович красиво нанес удар головой – без шансов для Селихова. Черно-белые едва не сравняли счет: на последних секундах черно-белые организовали момент, Хожимат Эркинов прорвался по правой бровке, сделал заброс в штрафную, Йорди Рейна пробил – голкипер "Спартака" забрал мяч.

"Торпедо" потерпело 16-е поражение в сезоне и по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице. Смогут ли черно-белые исправить положение в оставшихся играх, сказать сложно. Но во всяком случае "Торпедо" показало, что не только хочет, но и способно это сделать. Если, конечно, снизит уровень брака и будет аккуратнее играть в собственной штрафной площади.

