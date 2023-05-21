"Крылья Советов" одержали первую домашнюю победу над "Уралом" в рамках РПЛ с 1995 года

Фото: vk.com/fckssamara

Игроки самарского клуба "Крылья Советов" впервые с 1995 года обыграли "Урал" в рамках домашнего матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

У самарского клуба мячи забили Гленн Бейл, Дмитрий Цпченко и Бенхамин Гарре. Последний забросил мяч в ворота уральской команды на 60-й минуте матча с пенальти.

Сейчас "Крылья Советов" имеют 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. "Урал" с 30-ю очками располагается на 11-й строчке.

До этого в 28-м туре РПЛ "Зенит" и "Оренбург" сыграли вничью. Игра завершилась со счетом 2:2. по итогам игры "Оренбург" поднялся на 8-ю строчку в таблице.

