"Локомотив" обыграл воронежский "Факел" благодаря единственному голу Миранчука

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Евгений Асмолов

Московский "Локомотив" обыграл воронежский "Факел" в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодоржников. Единственный гол матча забил полузащитник Антон Миранчук.

Таким образом "Локомотив" поднялся на восьмую строчку таблицы РПЛ, клуб насчитывает 39 очков. При этом московская команда не проигрывает уже шесть игр подряд.

Футболисты воронежского "Факела" остаются на двенадцатом месте чемпионата.

Ранее стало известно, что заключительная игра Кубка России по футболу пройдет на столичном стадионе "Лужники". Она состоится 11 июня.

В Российском футбольном союзе пообещали обеспечить максимальную коммерческую вместимость стадиона во время составления билетной программы.

До этого петербургский "Зенит" одержал победу над "Спартаком" в 26-м туре и стал пятикратным чемпионом РПЛ. Матч закончился со счетом 3:2.

В команде победителей мяч в ворота соперника отправили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Среди игроков "Спартака" отличились Кейта Бальде и Квинси Промес.