18:20Спорт
Финальная игра Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Лужники" в Москве
Фото: rfs.ru
Финальная игра Кубка России по футболу состоится на столичном стадионе "Лужники". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
"В соответствии с распоряжением правительства РФ финал кубка страны должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика, главная арена "Лужников" всем требованиям соответствует", – говорится в сообщении.
В РФС добавили, что во время составления билетной программы союз обеспечит максимальную коммерческую вместимость стадиона в соответствии с запросами фанатов. Кроме того, все соответствующие нормативным актам меры будут приняты.
Финал Кубка России сезона-2022/23 состоится 11 июня.
Ранее сообщалось, что сезон 2023–2024 Российской Премьер-лиги стартует уже 23 июля. Отмечалось, что дату начала чемпионата выбрали футбольные клубы.
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