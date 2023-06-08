Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА

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Английский футбольный клуб "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА, обыграв в финале итальянскую команду "Фиорентина".

Матч завершился со счетом 2:1. В составе победителей голами отличились нападающий Саид Бенрама (на 62-й минуте) и полузащитник Джаррод Боуэн (90), со стороны проигравших единственный гол забил полузащитник Джакомо Бонавентура (67).

Для "Вест Хэма" это второй еврокубок в истории клуба.

Ранее аргентинский нападающий Лионель Месси объявил о переходе в американский футбольный клуб "Интер Майами". Спортсмен добавил, что хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о семье.

До этого стало известно, что французский футболист Карим Бензема перейдет в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Лионель Месси объявил о переходе в "Интер Майами"