Футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/ZUMA/Matteo Gibraudi

Нападающий Златан Ибрагимович во время церемонии прощания с фанатами после матча тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Вероной" сообщил о завершении своей карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

"Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики", – подчеркнул он.

С 2020 года спортсмен выступал за футбольный клуб "Милан". На большей части сезона-2022/23 он не смог присутствовать из-за травмы колена. Всего в этом сезоне футболист провел четыре матча и забил один год.

Ибрагимович был воспитан шведским "Мальме", за команду которого он выступал с 1999 по 2001 год, после чего он присоединился к нидерландскому "Аяксу", итальянским "Ювентус" и "Интер", испанской "Барселоне", французскому "Пари Сен-Жермен", английскому "Манчестер Юнайтед" и американскому "Лос-Анджелес Гэлакси".

Ранее испанский футбольный клуб "Реал" объявил об уходе обладателя "Золотого мяча", французского нападающего Карима Бензема по завершении текущего сезона. Помимо этого, "Реал" выразил слова благодарности легенде клуба. Бензем начал выступать за "Реал" с лета 2009 года. Француз является пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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