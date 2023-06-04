"Реал" объявил об уходе обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема

Фото: телеграм-канал Karim Benzema

Испанский футбольный клуб "Реал" объявил об уходе обладателя "Золотого мяча", французского нападающего Карима Бензема по завершении текущего сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

"Реал" и наш капитан Карим Бензема договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока нашего клуба", – отмечается в заявлении пресс-службы ФК.

Помимо этого, "Реал" выразил слова благодарности легенде клуба – Кариму Бензема.

Бензема 35 лет. Он начал выступать за "Реал" с лета 2009 года. Француз является пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, трижды побеждал в кубке и суперкубке страны.

В 2022 году футболист получил приз "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку года по версии журнала France Football.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист Лионель Месси уйдет из клуба "Пари Сен-Жермен", когда завершится сезон. Об уходе нападающего рассказал тренер ПСЖ Кристоф Гальтье.

ПСЖ официально объявил об уходе Месси