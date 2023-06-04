Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 21:54

Спорт

Футболиста "Зенита" Малкома признали лучшим нападающим РПЛ

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Футболист "Зенита" Малком Филипе Силва де Оливейра был признан лучшим нападающим Российской премьер-лиги в сезоне 2022/2023, передает РИА Новости.

Отмечается, что премия по итогам сезона в РПЛ вручается впервые. Конкурентами Малкома были нападающий ЦСКА Федор Чалов и полузащитник "Спартака" Квинси Промес.

Ранее "Зенит" досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Петербуржцы завоевали титул в пятый раз подряд и десятый раз в истории.

Теперь клуб получит право добавить на свою форму вторую звезду: по правилам, российским командам полагается по одной такой за каждые пять титулов в высшей лиге страны.

Чемпионом России по футболу стал петербургский "Зенит"

Читайте также

спорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика