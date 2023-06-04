Футболиста "Зенита" Малкома признали лучшим нападающим РПЛ

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Футболист "Зенита" Малком Филипе Силва де Оливейра был признан лучшим нападающим Российской премьер-лиги в сезоне 2022/2023, передает РИА Новости.

Отмечается, что премия по итогам сезона в РПЛ вручается впервые. Конкурентами Малкома были нападающий ЦСКА Федор Чалов и полузащитник "Спартака" Квинси Промес.

Ранее "Зенит" досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Петербуржцы завоевали титул в пятый раз подряд и десятый раз в истории.

Теперь клуб получит право добавить на свою форму вторую звезду: по правилам, российским командам полагается по одной такой за каждые пять титулов в высшей лиге страны.

Чемпионом России по футболу стал петербургский "Зенит"