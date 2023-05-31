Хиддинк и Адвокат примут участие в ретроматче сборной России и "Зенита" в Петербурге

Фото: ИТАР-ТАСС/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Российский футбольный союз (РФС) пригласит для участия в ретроматче между сборной России и "Зенитом" бывших легионеров петербуржцев, а также тренеров Гуса Хиддинка и Дика Адвоката. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителя РФС Кирилла Терешина.

Ранее источники журналистов сообщили, что игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 июня на стадионе "Петровский". Матч приурочта к 15-летию побед Зенита в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы, в котором она завоевала бронзовые медали.

Адвокат присоединится к тренерскому штабу "Зенита", Хиддинк станет тренером сборной России.

"С учетом отсутствия матчей национальной команды и участия РФС в ПМЭФ-2023, считаем это хорошей возможностью в летний период подарить болельщикам праздник и вспомнить важные моменты российской футбольной истории", – резюмировал Терешин.

Ранее "Зенит" досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Петербуржцы завоевали титул в пятый раз подряд и десятый раз в истории.

Теперь клуб получит право добавить на свою форму вторую звезду: по правилам, российским командам полагается по одной такой за каждые пять титулов в высшей лиге страны.