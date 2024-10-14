Журналист Диас: Модрич рассчитывает подписать новое соглашение с "Реалом"

14 октября, 11:57Спорт
Фото: ТАСС/АР/Petr Josek
Хорватский полузащитник "Реал Мадрид" Лука Модрич хочет подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию в соцсетях журналиста Хосе Феликса Диаса.
По информации Диаса, игрок хочет доказать мадридскому клубу свою важность, поэтому планирует продлить контракт, который истекает в конце этого сезона. Модрич намерен участвовать в ЧМ–2026 и также остаться игроком "Реала".
В текущем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
В 2018 году Модрич стал обладателем "Золотого мяча". Приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football вручили на церемонии в Париже.
По итогам опроса журналистов из разных стран 33-летний хорват набрал 753 голоса. Второе место занял португалец Криштиану Роналду (476), а третьим стал игрок сборной Франции Антуан Гризманн (414).
В том же году Модрич победил в рейтингах Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).