Мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" и выиграл Лигу чемпионов

1 июня мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, переиграв дортмундскую "Боруссию" в финальном матче на английском стадионе "Уэмбли". Главный тренер испанцев Карло Анчелотти взял этот трофей пятый раз в карьере, а его клуб – 15-й. Почему немцы не сумели сотворить сенсацию, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Ian Walton

"Реал" в финале Лиги чемпионов был вполне ожидаем. Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти в очередной раз за карьеру выстроил практически неуязвимую машину по сбору трофеев. Причем в условиях травм многих лидеров. Машину, которая даже в тяжелейших условиях не буксует и двигается только вперед. Отправив на обочину по ходу плей-офф ЛЧ крепкий "Лейпциг", убийственный "Манчестер Сити" и сверхмотивированную "Баварию".

"Боруссию", в отличие от испанцев, в главном матче турнира не ждал практически никто. Наставник "шмелей" Эдин Терзич по идее мог лишиться своего поста еще зимой за заваленную Бундеслигу. Но в параллель с чемпионатом он сумел вывести команду из "группы смерти" в ЛЧ – что, пожалуй, и спасло его от отставки. Весной дортмундцы продолжали "сливать" внутреннее первенство, но преображались в главном клубном турнире Европы. Пали мегаатакующий ПСВ, вышколенный "Атлетико" и напичканный звездами ПСЖ.

На финал Терзич взял за основу именно противостояние с парижанами. Что у ПСЖ, что у "Реала" скоростная группа атаки нуждается в пространстве для разбега в полную мощь. И в обоих противостояниях наставник "Боруссии" предложил ультраплотную оборону с качественной подстраховкой. В итоге большую часть финала на "Уэмбли" ни Винисиус, ни Родриго, ни подключавшийся к ним Джуд Беллингем, ни кто бы то ни было еще из "Реала" не могли преодолеть такую защиту соперника. В то же время дортмундцы по ходу нынешнего розыгрыша ЛЧ невероятно хороши в прессинге и контратаках. Это оружие в целом сработало и против "Реала".



Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Заполыхало после 20-й минуты. Для начала форвард "Боруссии" Карим Адейеми не сумел реализовать выход один на один – смутил наконец-то залечивший травму и вернувшийся в ворота голкипер "Реала" Тибо Куртуа, плюс на подмогу успели защитники. Затем в штангу попал другой нападающий немцев Никлас Фюллькруг.

Чуть позже здоровский быстрый выпад закончился сейвом Куртуа после удара все того же Адейеми. Вышеупомянутый Фюллькруг не сумел добить мяч, даже изогнувшись в причудливом прыжке. А под конец тайма обрез "Реала" в середине поля был превращен "шмелями" в новую контратаку с классным завершающим дальним выстрелом Марселя Забитцера – и вновь бельгийский голкипер ворон не считал.

Подопечные Терзича наиграли на самый высокий показатель ожидаемых голов (xG) в первых таймах финалов ЛЧ за 10 лет – 1,68. Проще говоря, так остро, как "Боруссия", до перерыва за эти годы не играл никто. Казалось, во втором тайме у Дортмунда есть все шансы дожать гегемона. Но величие "Реала" в том, что в финалах их соперники играют, а они побеждают. Вот и здесь Анчелотти после перерыва вывел на поле совершенно другую команду. Которая потихоньку закрыла все ходы к воротам Куртуа и по капле начала отвоевывать свое в передней линии.



Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Первый опасный момент "сливочных" создал заканчивающий карьеру после Евро-2024 Тони Кроос – в районе 50-й минуты его точный удар со штрафного в ближний угол под перекладину парировал голкипер "Боруссии" Грегор Кобель. Разыгранный следом угловой закончился кивком Дани Карвахаля – чуть мимо.

Немногим позже испанский крайний защитник получил новый шанс: его удар метров с пяти в последний момент накрыл игрок обороны "Боруссии" Йен Матсен. А на 69-й минуте Кобель выходил на очередную подачу, но смутился от прыгнувшего ему навстречу Беллингема. Мяч пролетел мимо вратаря и едва не оказался в сетке.

Возможно, "Боруссия" держалась бы и дальше, если бы не стандарт на 74-й минуте. Подача Крооса с углового на ближнюю штангу, и Карвахаль на сей раз не промахивается – 1:0. Немцы чуть не получили еще после ударов Беллингема, Крооса, Эдуарду Камавинги и Начо, а на 83-й минуте "Реалу" случайно подыграл Матсен. Нидерландец случайно выполнил пас чужому у своей штрафной, подарком воспользовался Беллингем, который нашел слева Винисиуса, а бразилец завершил действо хлестким выстрелом – 2:0.

"Реал" в 15-й раз выиграл кубок чемпионов, а Карло Анчелотти за тренерскую карьеру – в пятый. И впервые в истории клуба "сливочные" прошли весь турнир вообще без поражений. Плюс ко всему мадридцы выиграли свой девятый финал ЛЧ подряд! В последний раз дойдя до главного матча, испанцы оставались без кубка в далеком 1981-м.

Поистине невероятные и при этом абсолютно закономерные цифры. Превзойти которые в ближайшие годы будет практически невозможно.

