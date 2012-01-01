"Олимпиакос" обыграл "Фиорентину" и стал победителем Лиги конференций

29 мая греческий "Олимпиакос" стал победителем футбольной Лиги конференций, переиграв в финальном матче итальянскую "Фиорентину". Клуб из города Пиреи завоевал еврокубок впервые в истории, а вот флорентийцы уступили во втором решающем матче турнира подряд. Как греки добились сенсационного успеха, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



"Олимпиакос" за свою почти 100-летнюю историю впервые вышел в главный матч еврокубкового турнира. И так уж распорядилась судьба, что он стал для них фактически домашним: афинский стадион другого местного клуба АЕК выбрали для решающей встречи Лиги конференций еще пару лет назад.

Команда из Пиреи по ходу сезона сменила двух тренеров, пока зимой не нашла свой талисман – испанца Хосе Луиса Мендилибара. Специалиста, который в прошлом сезоне принес "Севилье" очередной кубок Лиги Европы. С ним она блистательно прошла плей-офф нынешней Лиги конференций, выбираясь даже из безнадежных ситуаций (в 1/8 финала "Олимпиакос" проиграл первый матч тель-авивскому "Маккаби" дома 1:4, но сумел победить на выезде 6:1). В итоге испанец за год вывел сразу две команды в финал еврокубковых турниров.

При этом "Олимпиакос" начинал сезон в Лиге Европы. Но предшественники Мендилибара завалили групповой этап, оставив клуб на третьем месте в своем квартете, которое дает право на плей-офф Лиги конференций. А вот "Фиорентина" выступала в этом турнире с самого начала, и до финала проиграла всего раз. Причем антураж главной встречи третьего по значимости еврокубка подопечным Винченцо Итальяно уже был знаком. Сезоном ранее флорентийцы уступили английскому "Вест Хэму", пропустив решающий мяч на последних минутах. И теперь у флорентийцев появился шанс на реванш за прошлогодний костыль от игроков с Туманного Альбиона.

Обе команды умеют прессинговать, и те, и другие стремятся играть в атаку. Однако в финале нашла коса на камень: соперники здорово подготовились друг к другу, поэтому показать свои сильные стороны в полной мере не удалось никому. Но даже в этих условиях "Фиорентина" в первом тайме смотрелась впереди куда более предпочтительно. Благо для хозяев, голкипер греков Константинос Цолакис вкупе с защитниками сумел оставить свои ворота сухими. Правда, неофициально мяч в сетке в начале матча все же побывал, но защитник "фиалок" Никола Миленкович залез в офсайд.



"Олимпиакос" пытался проводить быстрые атаки, которые так обожает Мендилибар, но защита "Фиорентины" до перерыва не позволила создать практически ничего. Вспоминается лишь неплохой выстрел из-за штрафной Даниэла Поденсе в самом дебюте, который достал вратарь итальянцев Пьетро Терраччано, да симпатичный розыгрыш углового с ударом в створ – голкипер остановил мяч на ленточке. Но главное, Итальяно выстроил плотный футбол, в котором увяз супербомбардир нынешней Лиги конференций, 30-летний марокканский форвард греков Аюб Эль-Кааби. До поры мы о нем больше не услышим, но к его фигуре еще обязательно вернемся.

Во втором тайме изящества было еще меньше. Мендилибар сумел-таки запереть атаку "Фиорентины", и количество опасных подходов к воротам Цолакиса резко сократилось. Но в то же время Итальяно и его команда продолжали держать стройность оборонительных рядов, дав создать лишь пару неплохих эпизодов со стандартов. Боевые, темповые, интригующие, но все же 0:0, которые перекочевали в дополнительное время.

Первый экстра-тайм чуть лучше удался "Фиорентине", второй – "Олимпиакосу". Но счет голевых шансов продолжал идти на единицы. Однако в самый важный в истории греческого клуба момент ярким светом проявился талант бомбардира, который есть у Эль-Кааби.

На 116-й минуте "Олимпиакос" перевел игру налево, Сантьяго Эссе выполнил диагональ на средней высоте в зону ближней штанги, марокканский форвард продавил защитника "Фиорентины" Луку Раньери и распечатал ворота итальянцев. Судьи пару минут проверяли гол на возможный офсайд, но в конечном итоге не увидели ничего противозаконного – 1:0.

Это был 11-й гол Эль-Кааби в плей-офф: до него в турнирах УЕФА никто не добивался столь роскошного результата. Даже у Криштиану Роналду и Карима Бензема в свое время было меньше. А ведь еще недавно удивительного африканца, который дебютировал в профессиональном футболе только в 21 год и мог сейчас работать плотником, сватали в ЦСКА. Вот такого исполнителя не досчиталась российская Премьер-лига.



После гола итальянцы могли забить: группа атаки здорово разыграла мяч с завершающей передачей на ворвавшегося в штрафную Жонатана Иконе, но его выстрел с близкого расстояния заблокировали защитники "Олимпиакоса". Арбитр поиграл на нервах переживающих за греков, добавив ко второму экстра-тайму целых пять минут, но ничего вразумительного команда Итальяно в этот отрезок не показала – реванш не удался.

Греческий клуб выиграл турнир УЕФА впервые в истории, а 63-летний Мендилибар взял всего лишь второй трофей в карьере. И если добавить, что ранее "Олимпиакос" сенсационно стал победителем Юношеской лиги УЕФА – что-то вроде Лиги чемпионов по своему возрасту, то назвать результаты греков в этом сезоне кроме как выдающимися язык просто не поворачивается.

