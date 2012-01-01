Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов

8 мая мадридский "Реал" победил на своем поле мюнхенскую "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов. При этом испанцы уступали немецкому клубу 0:1 к 88 минуте матча. Как "Реал" перевернул игру одной заменой, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

На домашний матч с "Баварией" мадридский "Реал" выходил с позиции силы. Во-первых, мюнхенцы в Лиге чемпионов не побеждали на поле "сливочных" с 2001 года. Во-вторых, "королевский клуб" сыграл на поле немцев вничью 2:2: в 23 случаях из 24-х, когда испанцы приезжали домой с мировой, они в итоге проходили дальше (статистику испортил московский "Спартак" в 1991 году).

В-третьих, наставник "Реала" Карло Анчелотти в этом сезоне выстроил свою очередную команду-машину. За весь большой сезон мадридцы проиграли только два матча, и на минувшей неделе оформили очередной титул чемпионов Испании. "Бавария" же давным-давно упустила первое место в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов в принципе не побеждает "Реал" с 2012 года. Но в этот раз команда Томаса Тухеля была к этому как никогда близка.

Наставник немецкого суперклуба, по сравнению с матчем в Мюнхене, точечно перестроил стартовый состав. Убрал из центра обороны провалившего первую встречу Ким Мин Чжэ и поставил Маттейса де Лигта, а также ввел в игру Александара Павловича и Сержа Гнабри вместо Леона Горецки и Томаса Мюллера. "Реал" же сделал лишь одно изменение – на фланге обороны вместо Лукаса Васкеса появился дисквалифицированный на встречу в Мюнхене Дани Карвахаль.

Выход де Лигта определенно добавил "Баварии" надежности на предпоследнем рубеже, Гнабри – скорости впереди. Однако Сержа пришлось менять уже в середине тайма, француз получил свою пятую травму за сезон. Вышедший вместо него Альфонсо Дэвис чуть позже скажет свое слово.

"Реал" впервые за долгое время сыграл в Лиге чемпионов первым номером. Уже в дебюте хозяева должны были праздновать: на 13-й минуте хозяева быстро разыграли аут и вывели на удар Винисиуса, пальнувшего из угла штрафной в дальнюю штангу. На добивании оказался Родриго, но его выстрел в упор сумасшедшим сэйвом остановил голкипер "Баварии" Мануэль Нойер. После этого эпизода "Реал" до перерыва еще не раз угрожал воротам гостей, но все самое вкусное в итоге приберег на вторую половину встречи.

Задумка Тухеля же, судя по всему, была в быстрых отрывах через длинные передачи на скоростную атаку. Самый опасный эпизод до перерыва случился на 27 минуте, когда Харри Кейн в середине отрезка запустил мяч по шальной траектории из-за штрафной – вратарь "Реала" Андрей Лунин был начеку. В остальном же мадридцы здорово перекрывали свободные зоны, лишая быстрое нападение территории для разгона.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

После перерыва особую накачку от Анчелотти явно получил крайний форвард "Реала" Винисиус. Он и в первом тайме был активен, но во втором просто разрывал фланг, который охранял защитник "Баварии" Йозуа Киммих. Главная опасность, преимущественно, шла именно из этой зоны, но либо чуть не хватало точности в завершающей стадии, либо Нойер в очередной раз за карьеру показывал миру свой вратарский гений.

"Бавария" терпела, и на 68-й минуте наконец-то провела атаку, как и задумывал Тухель. Кейн нашел длинной передачей на фланг Дэвиса, канадец накрутил Антонио Рюдигера и классно выстрелил в дальний угол – 1:0 в пользу гостей. Уже через пару минут мюнхенцы схватятся за сердце, пропустив со стандарта, но главный арбитр встречи Шимон Марчиняк разглядел фол защитника "Реала" Начо против Киммиха.

Мир был очень близок к немецкому финалу на лондонском "Уэмбли" 1 июня, где соперника уже ждала сенсационная дортмундская "Боруссия". Но Лига чемпионов – турнир волшебных подвигов "Реала". На 81-й минуте Анчелотти выпустил на поле испанского нападающего Хоселу. Ему 34, практически вся карьера связана с клубами добротного, но не экстра-уровня. Он вообще играет здесь в аренде, а сам до сих пор принадлежит вылетевшему во второй испанский дивизион "Эспаньолу". Но именно Хоселу было суждено стать самым возрастным автором дубля после выхода на замену в Лиге чемпионов.

На 88-й форвард подкараулил первую, и тут же ставшей роковую ошибку Нойера при приеме мяча после удара Винисиуса, и добил снаряд в сетку. А через три минуты сумбурный розыгрыш стандарта закончился прострелом Антонио Рюдигера и замыканием Хоселу уже в пустые ворота – 2:1. Было подозрение на офсайд, но оно не подтвердилось.

Марчиняк добавил к матчу целых девять минут, а дал поиграть почти 15. "Реал" откровенно пронесло: Де Лигт забил второй мяч, но судьи за мгновение до этого зафиксировали офсайд – и нет ощущения, что арбитры приняли на 100% верное решение. Но это уже – для после матчевых пересудов.

"Сливочные" забрали свой шестой финал Лиги чемпионов за 10 лет. И ни один из них мадридцы не проиграли.