"Бавария" и "Реал" сыграют между собой в полуфинале Лиги чемпионов

17 апреля мир узнал вторую полуфинальную пару Лиги чемпионов сезона 2023–2024. Действующий обладатель "ушастого" кубка "Манчестер Сити" на родном стадионе дрался с мадридским "Реалом", мюнхенская "Бавария" пыталась совладать дома с лондонским "Арсеналом". Кто был крут, а кому не повезло, увидел спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Арсенал" (Лондон, Англия)

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Первый четвертьфинал на Туманном Альбионе дал понять, что некогда привычных 5:1 для "Баварии" в играх с "Арсеналом" здесь не будет и близко. В Лондоне вышла очень близкая игра с вполне закономерными 2:2, где, забив первыми, англичанам даже пришлось отыгрываться.

При этом "Арсенал" приехал в Мюнхен не в благостных чувствах. Подопечные Микела Артеты в выходные пропустили на первое место в английской Премьер-лиге "Манчестер Сити", проиграв дома "Астон Вилле". У "Баварии" же все расстройство насчет родной Бундеслиги давно прошло – потрясающий "Байер" с блеском досрочно оформил чемпионство, оставив мюнхенцев далеко позади. За это, а еще и за слитый Кубок главный тренер Томас Тухель летом заберет свою трудовую из офиса.

Но то, что он делает с мюнхенцами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, заслуживает пристального внимания. Это не блестящее прохождение по сетке плей-офф: 1/8-я с хромающим на обе ноги "Лацио" получилась для "Баварии" блеклой, и путевка в следующую стадию – скорее, следствие более высокого класса исполнителей. Но вот игра с "Арсеналом" показала, что немцы здесь уж точно не пассажиры.

Команда Артеты в Мюнхене была хороша: много подходов к воротам Мануэля Нойера, неплохо работал высокий прессинг, который заставлял "Баварию" терять мячи в опасной близости от ворот. Но как такового перелома "Арсенал", в своем нынешнем виде не нюхавший пороха плей-офф Лиги чемпионов, так и не добился.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

"Бавария" тоже не устроила фестиваль моментов, но если уж атаковала, то завершение было под стать их высокому статусу. Особенно это касается второй половины встречи. В дебютном отрезке после перерыва немцы должны были открывать счет, но удар головой из штрафной Леона Горецки принял на себя каркас, а добивание Рафаэла Геррейру потащил голкипер "Арсенала" Давид Райа.

А на 63-й он уже не спас. Все тот же Геррейру, затерзавший правый фланг защиты гостей, выдал кросс на влетевшего пулей в штрафную Йозуа Киммиха, и правый защитник пробил головой в противоход испанскому вратарю – 1:0.

У "Арсенала" было полчаса, чтобы переломить ситуацию, но сделать это дома у "Баварии" архисложно. Мюнхенцы грамотно подстроились под соперника, и у "канониров" даже не получилось организовать финальный штурм. Тухель идет дальше, а Артета провел очень достойную еврокубковую кампанию с неплохим заделом на будущее.

"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Мадрид, Испания)

Фото: AP Photo/Dave Thompson

Эти парни, и те, и другие – уже живые легенды. Их 3:3 в первом четвертьфинале навсегда

станут украшением Лиги чемпионов. Но то было в Испании. В Англию же команда Карло Анчелотти ехала, отбиваясь от постоянных напоминаний о сокрушительных 0:4 на домашнем стадионе "Сити" чуть менее года назад.

В наши дни "Реал" в минувший футбольный уикенд увез победу с матча против "Мальорки". "Сливочные" давно возглавляют Примеру, шаг за шагом двигаясь за очередным титулом. "Сити" же, как я сказал выше, согнали "Арсенал" с вершины АПЛ: Пеп Гвардиола в родных стенах буднично раскатал скромнейший "Лутон" 5:1. Но одно дело – обыгрывать неравных себе, а другое – биться с топ-оппонентами. И в составе "Сити" есть один футболист, который знает это как никто другой. Мощный наконечник "Манчестера" Эрлинг Холанд регулярно растворяется в поединках с грандами. Так случилось в Мадриде, так произошло и в ответной встрече.

Хотя в "ежах", которых Анчелотти расставил у своих ворот, потерялся не только норвежский вундеркинд. Было ли это эхом тех самых 0:4 или нет, но весь "Сити" с громадным трудом находил бреши в обороне "Реала". Особо не помогло даже возвращение в строй плеймейкера-вундеркинда Кевина Де Брюйне, который пропустил первую встречу из-за рвоты прямо перед игрой. Но там, где давали слабинку полевые, опасность гасил голкипер испанской команды Андрей Лунин.

В таком футболе расклад "Реала" был прост – терпеть и ждать шанса в быстрых отрывах. В атаке на 100% это сработало лишь однажды за весь матч. На 12-й минуте Дани Карвахаль наобум выносил мяч на чужую половину, но гений Джуд Беллингем сумел его принять, развернуться и найти Федерико Вальверде. Тот бросил в прорыв по правому флангу Винисиуса, а бразилец прострелом нашел в штрафной партнера по сборной Родриго. Первый выстрел голкипер "Сити" и еще один представитель "селесао" Эдерсон парировал, но отразить второй он уже был не в состоянии – так гости повели 1:0.



Фото: AP Photo/Dave Shopland

И до гола, и после, и в первом тайме, и во втором подопечные Гвардиолы жали, растягивали защиту "Реала", но до поры это напоминало удары в бетонную стену. Крошиться она начала с выходом на замену Джереми Доку: бельгиец своим дриблингом и скоростью измотал правый фланг обороны мадридцев, и из этой зоны стали доноситься звоночки. Один из них громко прозвенел на 76-й минуте. Доку прострелил, доселе непробиваемый защитник гостей Антонио Рюдигер неудачно подставился под мяч, отбив его прямо на Де Брейне, и бельгиец безжалостно приговорил Лунина выстрелом под перекладину – 1:1 и 4:4 по сумме двух встреч.

Но "Реал" сделал то, что отличает истинных чемпионов, – не дрогнул. Спокойно, методично подопечные Анчелотти продолжали биться. К концу основного времени двигаясь уже "на ободах". Игра перетекла в овертайм, Гвардиола на полную врубил мощь своей скамейки: пожалуй, только он на всей огромной планете может позволить себе держать в запасе вплоть до дополнительного времени действующего чемпиона мира Хулиана Альвареса и таких суперзвезд, как Джон Стоунз и Матео Ковачич. У "сливочных" нет такого роскошного резерва, но была бешеная самоотдача и жажда выгрызть полуфинал. "Реал" дотерпел в тяжелейший момент и довел разборку до серии пенальти.

И "Сити" ее проиграл, причем сам же и отпустил ситуацию. У "Манчестера" после реализованной попытки Альваресом и промаха вышедшего на замену Луки Модрича был шанс уйти на 2:0, но Бернарду Силва спижонил, ударив прямо по центру в не сдвинувшегося с места Лунина. А затем еще и Ковачич не сумел переиграть мадридского голкипера. У "Реала" же после Модрича с точки больше никто не мазал.

"Манчестер Сити" снимает с себя корону победителя Лиги чемпионов. Мадридцы же продолжат свой крестовый поход за "ушастым" трофеем в полуфинале против "Баварии". Кто-то из них встретится в решающем матче в Лондоне с победителем пары ПСЖ – дортмундская "Боруссия".

А Анчелотти после игры сказал фразу, в которой зашито истинное величие клуба, в котором он работает: "Все думали, что нам конец, но с "Реалом" никогда не бывает покончено".

