Зенит и Локомотив сыграли вничью в центральном матче 13 тура РПЛ

27 октября состоялся матч лидеров Мир Российской Премьер-лиги: в 13-м туре "Зенит" из Санкт-Петербурга дома принимал московский "Локомотив". Встреча завершилась ничьей 1:1, которая обострила чемпионскую гонку. С подробностями – спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва) – 1:1 (0:0)

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Голы: Мостовой, 51 – Батраков, 68.

"Зенит": Латышонок, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Соболев, 71), Лусиано (Артур, 71; Ерохин, 90+), Мостовой, Кассьерра (Педро, 81).

"Локомотив": Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Баринов, Тикнизян, Батраков (Тимофеев, 90+), Севикян (Пиняев, 67), Воробьев (Сулейманов, 67).

Предупреждения: Воробьев, 33; Клаудиньо, 45; Батраков, 59; Вендел, 59; Сулейманов, 86; Баринов, 90+; Мантуан, 90+.

До матча 13 тура Мир Российской Премьер-лиги "Зенит" опережал "Локомотив" всего на два очка – 29 против 27 у москвичей. Все могло быть иначе, не уступи "железнодорожники" сенсационно в гостях у обитающих в подвале таблицы "Химок" (0:2). При этом команды Сергея Семака и Михаила Галактионова до очной встречи занимали второе и третье места соответственно, уступая лидирующему в таблице "Краснодару". У южан 30 очков и выездная игра с самарскими "Крыльями" в запасе, которая будет сыграна 28 октября.

Петербуржцы и москвичи играли жестко – врачи бегали по полю не меньше футболистов. Дошло даже до вынужденных замен: в конце матча поле покинул Алексей Батраков после того, как Густаво Мантуан жестко въехал ему в голеностоп. Настолько сильно, что нога россиянина даже немного выгнулась, и покинуть поле самостоятельно он не смог. При этом свой подвиг полузащитник "Локо" совершить все же успел, но об этом позже.

"Зенит" классически давил, а "Локо" искал свои шансы в излюбленных контратаках. Несмотря на разность стилей, моментов оба клуба в первом тайме создали одинаково мало. У хозяев самый реальный шанс отличиться до перерыва упустил Мостовой: Андрей на 8-й минуте вырвался за спины защитников и покатил низом с близкого расстояния, но блестяще среагировал голкипер Илья Лантратов. Москвичи в атаке ожили ближе к концу 45-минутки: для начала фактурный защитник Сесар Монтес едва не внес мяч головой с углового, а затем Дмитрий Воробьев в штрафной замкнул прострел Алексея Батракова ударом выше перекладины.



Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Во втором тайме моментов было не в пример больше, причем гости заиграли гораздо агрессивнее в атаке. Но давление закончилось пропущенным мячом: "Локомотив" на 51-й минуте не слишком удачно разыграл угловой, "Зенит" улетел в быстрый отрыв, Клаудиньо на левом фланге нашел коридор для передачи направо на Мостового, и тот пробил низом мимо Лантратова, – 1:0.

Петербуржцы рвали и метали, чтобы развить успех, но тут в очередной раз сыграло умение Галактионова переворачивать игру заменами. На 68-й минуте проведший на поле пару мгновений Сергей Пиняев перехватил вынос Нино и вернул мяч в штрафную, найдя навесом Алексея Батракова. Главный молодой талант нынешнего сезона нанес удар в касание от земли точно в ворота – 1:1. Это уже восьмой гол Батракова, что вывело его в ранг лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона.

Безумный острый футбол и не думал сбрасывать скорости, а голы могли залетать в оба створа. Один из самых ярких эпизодов – удар через себя опального Александра Соболева, стоя спиной к воротам в паре метров от них. Сложиться форвард сумел, а вот пробить точно – нет. У "Локо" же, пожалуй, самый реальный шанс получил Тимур Сулейманов. "Зенит" не сумел остановить быструю атаку "железнодорожников", нападающий бил верхом в дальний угол, но второй мяч вратарь хозяев Евгений Латышонок все же не пропустил. Собственно, как и Илья Лантратов.



Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

После игры Сергей Семак в эфире "Матч ТВ" не стал называть результат игры разочарованием, но признал, что ничья – не самый радужный исход поединка.





Сергей Семак главный тренер "Зенита" В первом тайме не дорабатывали, выключались, позволяли сопернику создавать моменты. Во втором тоже после наших ошибок пропускали острые контратаки. В целом, неплохая игра, много моментов. Но чтобы побеждать, надо забивать больше. Игра смотрелась, но результат нас расстроил.

В то же время Семак прошелся по судейству главного арбитра Сергея Карасева. По мнению наставника "Зенита", борьба на поле была не жесткой, а грубой.

"Игра могла закончиться и дракой. Наверное, судья не успевал, не контролировал ход матча, трактовки моментов были не совсем одинаковыми, что-то он упускал. Конечно, у игроков была дополнительная нервозность", – сказал Семак.

Михаил Галактионов после игры в свою очередь подчеркнул, что матч с "Зенитом" показал рост "Локомотива" в ментальном и организационном плане.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" Будь мы немножко удачливее, могли и выиграть этот матч. Мы проявили характер, не отказывались от своей игры, старались высоко прессинговать. Во втором тайме совершили ляп, дав забить сопернику, но в целом старались нагнетать, и с точки зрения организации действовали достаточно хорошо.

У Галактионова, как и у его визави, тоже остались вопросы к работе Карасева. Но в то же время наставник "Локо" посчитал уровень единоборств допустимым.

"Есть момент трактовок: где-то судья желтую карточку дает, а с другой стороны был жесткий фол на Батракове (тот, после которого его поменяли по травме. – Прим. ред.), и соперник не был наказан. Но в целом был допустимый уровень борьбы", – отметил Галактионов.

После очного поединка у "Зенита" теперь 30 баллов в таблице, у "Локомотива" – 28. Несмотря на равенство очков у петербуржцев с "Краснодаром", южане вне зависимости от результата игры с "Крыльями" в понедельник опережают сине-бело-голубых по дополнительным показателям. А уж если "быки" выиграют, то и вовсе смогут оформить небольшой отрыв от группы преследователей.

Гонка за чемпионство продолжает обрастать новыми интригами.

