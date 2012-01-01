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06 октября, 23:40

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Тренер "Динамо" Личка после поражения от ЦСКА: в первом тайме нас не было на поле

Дебют Пьянича и еще одна заваленная концовка: как "Динамо" проиграло ЦСКА в 11 туре РПЛ

6 октября состоялось очередное столичное дерби: в матче 11-то тура Мир Российской Премьер-лиги на стадионе в Петровском парке сыграли "Динамо" и ЦСКА. В итоге красно-синие одержали победу со счетом 2:1, забив решающий мяч под самый занавес встречи. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Голы: Карраскаль, 55 – Файзуллаев, 17, Мусаев, 89.

"Динамо": Лунев, Даса (Кутицкий, 64), Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев (Маричаль, 46), Лаксальт, Карраскаль (Маухуб, 73), Бителло, Нгамале, Артур Гомес (Фомин, 46), Тюкавин.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Келлвен, Кисляк (Бистрович, 79), Зделар, Круговой (Гайич, 74), Файзуллаев (Мусаев, 74), Обляков (Пьянич, 74), Гуарирапа.

Предупреждения: Нгамале, 62; Кисляк, 73; Мусаев, 90.

Столичное дерби, которое давно именуется "братским", получилось острым. Все-таки хорошие отношения между клубами и болельщиками – это одно, а турнирная таблица – совсем другое. После 10 туров "Динамо" с 21 очком шло на четвертом месте, ЦСКА с 18-ю – на шестом. И чтобы еще сильнее не отставать от лидирующих "Локомотива" и "Краснодара", которые свои игры в 11-м туре выиграл и набрали 27 баллов (южане играли свою встречу против "Химок" одновременно со столичными грандами), кровь из носу было необходимо побеждать.

По первому тайму к реализации этой задачи гораздо ближе были подопечные Марко Николича: "армейцы" выиграли у соперника середину, здорово перекрывали зоны в защите и проводили эталонные контрвыпады. Причем во многих из них против атакующей тройки красно-синих оставалось два, а то и один защитник бело-голубых.

В таком футболе гости еще до перерыва должны были заколачивать штуки четыре голов, но то реализация подводила, то тащил голкипер "Динамо" Андрей Лунев. Но один шанс реализовать все же удалось: на 17-й минуте ЦСКА запрессинговал хозяев после розыгрыша аута, мяч в центральной зоне от Ивана Облякова получил Аббос Файзуллаев, тот улучшил позицию и по-бильярдному положил издали с левой в нижний угол – 1:0. Шикарный подарок для самого себя к 21-летию, которое он отметил 3 октября.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

На фоне летящих "армейцев" их оппоненты выглядели тягучими. Не удивительно, что в первом тайме включений в игру от голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева практически не требовалось. Однако наставник "Динамо" Марцел Личка в перерыве сумел найти противоядие – пусть, как оказалось, и временное.

Главный тренер бело-голубых усилил центр полузащиты, выпустив в пару к Диего Лаксальту Даниила Фомина. И при такой конструкции в середине свободных зон, в которые могли бы врываться "армейцы", заметно поубавилось. Плюс постепенно начало чуть лучше получаться впереди, что и вылилось в гол на 55 минуте. Бителло подавал со штрафного, защитник ЦСКА Виллиан Роша выносил мяч, но невольно получился сброс на дальнюю штангу, где свой шанс поджидал экс-игрок красно-синих Хорхе Карраскаль. Колумбиец принял мяч и мощно пробил над руками Акинфеева – 1:1. Несмотря на то, что у Карраскаля в ЦСКА были проблемы, гол в ворота бывшей команды он праздновать не стал.

В отличие от Лички, Марко Николич свои замены придерживал, – зато на 74-й минуте ответил сразу тройной. И с этой донастройкой красно-синей системы связано два любопытных момента "братского дерби".

Первый – скорее, медийный: в РПЛ дебютировал экс-полузащитник "Ювентуса" и "Барселоны" Миралем Пьянич, с помпой перешедший в ЦСКА свободным агентом в конце сентября. Босниец тут же забрал на себя стандарты и старался разыгрывать атаки фирменными передачами, но в движении и взаимодействии с партнерами еще есть над чем работать.

А вот второй ключевой момент – практический. Николич выставил в пару к форварду Саулю Гуарирапе второго нападающего в лице Тамерлана Мусаева. И именно ему было суждено забить победный мяч.

На 89-й минуте "Динамо" вновь потеряло мяч под давлением "армейцев". Полузащитник красно-синих Саша Зделар отдал пас на Мусаева, против него в защите остался один лишь Фабиан Бальбуэна, но ни он, ни Лунев не смогли помешать Тамерлану превратить выход один на один в гол – 2:1 в пользу ЦСКА так и остались гореть до самого финального свистка. Свой гол нападающий отпраздновал в стиле Месси, сняв футболку и показав ее трибунам.

Второе поражение подряд "Динамо" терпит в концовке – в середине недели бело-голубые в другом дерби уступили дома "Спартаку" в Кубке России. А вот ЦСКА сумел одержать первую гостевую победу над бело-голубыми за последние девять лет.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

После игры Марцел Личка в эфире "Матч ТВ" признал провал команды в первом тайме и открыл тайну, что в перерыве между футболистами был жесткий разговор. И во вторые 45 минут вроде все, по его словам, пошло неплохо, и появилась уверенность, что еще одного упущенного в концовке матча не случится. Но у футбольного бога были свои планы.

Если ты три-четыре раза за матч упускаешь ЦСКА один на один с вратарем, один мяч они 100 % должны забить. В первом тайме нас вообще не было на поле: ни агрессии, ни желания обыгрывать один в один, медленно возвращались назад при потере мяча. Все выглядело так, будто мы все впервые познакомились только вчера.
Марцел Личка
главный тренер "Динамо"

Марко Николич же после игры был очень недоволен реализацией моментов, из-за чего исход поединка не удалось решить в первые 45 минут. После того, как "Динамо" включилось в начале второго тайма, все вновь перевернула тройная перестановка в составе "армейцев", отметил наставник красно-синих.

После замены у нас снова пошли острые моменты, Мусаев забил решающий гол. Рад за болельщиков, за ребят, мы заработали важные три очка. <…> Важно, что есть качество игры. У нас молодая команда, и мы прогрессируем от матча к матчу.
Марко Николич
главный тренер ЦСКА

После 11 тура ЦСКА сравнялся с "Динамо" по очкам – теперь у обеих команд их по 20, но красно-синие обошли бело-голубых по дополнительным показателям и перед паузой на игры сборных заняли четвертое место в РПЛ. Но если "армейцы" дальше смогут играть все матчи, как первый тайм в Петровском парке, они вполне способны вклиниться в борьбу за чемпионство.

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