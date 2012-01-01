Тренер "Динамо" Личка после поражения от ЦСКА: в первом тайме нас не было на поле

6 октября состоялось очередное столичное дерби: в матче 11-то тура Мир Российской Премьер-лиги на стадионе в Петровском парке сыграли "Динамо" и ЦСКА. В итоге красно-синие одержали победу со счетом 2:1, забив решающий мяч под самый занавес встречи. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Голы: Карраскаль, 55 – Файзуллаев, 17, Мусаев, 89.

"Динамо": Лунев, Даса (Кутицкий, 64), Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев (Маричаль, 46), Лаксальт, Карраскаль (Маухуб, 73), Бителло, Нгамале, Артур Гомес (Фомин, 46), Тюкавин.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Келлвен, Кисляк (Бистрович, 79), Зделар, Круговой (Гайич, 74), Файзуллаев (Мусаев, 74), Обляков (Пьянич, 74), Гуарирапа.

Предупреждения: Нгамале, 62; Кисляк, 73; Мусаев, 90.

Столичное дерби, которое давно именуется "братским", получилось острым. Все-таки хорошие отношения между клубами и болельщиками – это одно, а турнирная таблица – совсем другое. После 10 туров "Динамо" с 21 очком шло на четвертом месте, ЦСКА с 18-ю – на шестом. И чтобы еще сильнее не отставать от лидирующих "Локомотива" и "Краснодара", которые свои игры в 11-м туре выиграл и набрали 27 баллов (южане играли свою встречу против "Химок" одновременно со столичными грандами), кровь из носу было необходимо побеждать.

По первому тайму к реализации этой задачи гораздо ближе были подопечные Марко Николича: "армейцы" выиграли у соперника середину, здорово перекрывали зоны в защите и проводили эталонные контрвыпады. Причем во многих из них против атакующей тройки красно-синих оставалось два, а то и один защитник бело-голубых.

В таком футболе гости еще до перерыва должны были заколачивать штуки четыре голов, но то реализация подводила, то тащил голкипер "Динамо" Андрей Лунев. Но один шанс реализовать все же удалось: на 17-й минуте ЦСКА запрессинговал хозяев после розыгрыша аута, мяч в центральной зоне от Ивана Облякова получил Аббос Файзуллаев, тот улучшил позицию и по-бильярдному положил издали с левой в нижний угол – 1:0. Шикарный подарок для самого себя к 21-летию, которое он отметил 3 октября.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

На фоне летящих "армейцев" их оппоненты выглядели тягучими. Не удивительно, что в первом тайме включений в игру от голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева практически не требовалось. Однако наставник "Динамо" Марцел Личка в перерыве сумел найти противоядие – пусть, как оказалось, и временное.

Главный тренер бело-голубых усилил центр полузащиты, выпустив в пару к Диего Лаксальту Даниила Фомина. И при такой конструкции в середине свободных зон, в которые могли бы врываться "армейцы", заметно поубавилось. Плюс постепенно начало чуть лучше получаться впереди, что и вылилось в гол на 55 минуте. Бителло подавал со штрафного, защитник ЦСКА Виллиан Роша выносил мяч, но невольно получился сброс на дальнюю штангу, где свой шанс поджидал экс-игрок красно-синих Хорхе Карраскаль. Колумбиец принял мяч и мощно пробил над руками Акинфеева – 1:1. Несмотря на то, что у Карраскаля в ЦСКА были проблемы, гол в ворота бывшей команды он праздновать не стал.

В отличие от Лички, Марко Николич свои замены придерживал, – зато на 74-й минуте ответил сразу тройной. И с этой донастройкой красно-синей системы связано два любопытных момента "братского дерби".

Первый – скорее, медийный: в РПЛ дебютировал экс-полузащитник "Ювентуса" и "Барселоны" Миралем Пьянич, с помпой перешедший в ЦСКА свободным агентом в конце сентября. Босниец тут же забрал на себя стандарты и старался разыгрывать атаки фирменными передачами, но в движении и взаимодействии с партнерами еще есть над чем работать.

А вот второй ключевой момент – практический. Николич выставил в пару к форварду Саулю Гуарирапе второго нападающего в лице Тамерлана Мусаева. И именно ему было суждено забить победный мяч.

На 89-й минуте "Динамо" вновь потеряло мяч под давлением "армейцев". Полузащитник красно-синих Саша Зделар отдал пас на Мусаева, против него в защите остался один лишь Фабиан Бальбуэна, но ни он, ни Лунев не смогли помешать Тамерлану превратить выход один на один в гол – 2:1 в пользу ЦСКА так и остались гореть до самого финального свистка. Свой гол нападающий отпраздновал в стиле Месси, сняв футболку и показав ее трибунам.

Второе поражение подряд "Динамо" терпит в концовке – в середине недели бело-голубые в другом дерби уступили дома "Спартаку" в Кубке России. А вот ЦСКА сумел одержать первую гостевую победу над бело-голубыми за последние девять лет.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

После игры Марцел Личка в эфире "Матч ТВ" признал провал команды в первом тайме и открыл тайну, что в перерыве между футболистами был жесткий разговор. И во вторые 45 минут вроде все, по его словам, пошло неплохо, и появилась уверенность, что еще одного упущенного в концовке матча не случится. Но у футбольного бога были свои планы.





Марцел Личка главный тренер "Динамо" Если ты три-четыре раза за матч упускаешь ЦСКА один на один с вратарем, один мяч они 100 % должны забить. В первом тайме нас вообще не было на поле: ни агрессии, ни желания обыгрывать один в один, медленно возвращались назад при потере мяча. Все выглядело так, будто мы все впервые познакомились только вчера.

Марко Николич же после игры был очень недоволен реализацией моментов, из-за чего исход поединка не удалось решить в первые 45 минут. После того, как "Динамо" включилось в начале второго тайма, все вновь перевернула тройная перестановка в составе "армейцев", отметил наставник красно-синих.





Марко Николич главный тренер ЦСКА После замены у нас снова пошли острые моменты, Мусаев забил решающий гол. Рад за болельщиков, за ребят, мы заработали важные три очка. <…> Важно, что есть качество игры. У нас молодая команда, и мы прогрессируем от матча к матчу.

После 11 тура ЦСКА сравнялся с "Динамо" по очкам – теперь у обеих команд их по 20, но красно-синие обошли бело-голубых по дополнительным показателям и перед паузой на игры сборных заняли четвертое место в РПЛ. Но если "армейцы" дальше смогут играть все матчи, как первый тайм в Петровском парке, они вполне способны вклиниться в борьбу за чемпионство.

