Звезды российского футбола оценили трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА

26 сентября четырехкратный чемпион Италии в составе "Ювентуса" Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА. Соглашение с 34-летним полузащитником рассчитано до конца сезона 2024/2025 с возможностью продления еще на год. Однако игроку припомнили его раннее высказывание об отказе играть против сборной России. О деталях громкого перехода и реакциях болельщиков на него расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Тот вызов, который был мне нужен"

Фото: ПФК ЦСКА

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, выделяющийся своим умением блестяще класть штрафные и раздавать радиоуправляемые передачи, обрел мировую славу благодаря выступлениям за "Рому" и "Ювентус". В составе последнего клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов. Не говоря уже о том, что регулярно попадал во всевозможные символические сборные. Именно на "Ювентус" пришелся пик его трансферной стоимости – 70 миллионов евро.

В 2020-м Пьянича за 60 миллионов купила "Барселона", и вот в составе каталонцев у боснийца совсем не пошло. Этот факт злил боссов сине-гранатовых, с учетом зарплаты игрока в 15 миллионов евро за сезон. В итоге случилась не самая яркая аренда в турецкий "Бешикташ" и окончательное расставание с сине-гранатовыми в 2022-м. Последние два сезона Миралем выступал в эмиратском клубе "Аль-Шарджа", с которым потом не договорился по деньгам и с начала июля 2024-го отправился на поиски нового клуба в статусе свободного агента.

Первые слухи о переговорах 34-летнего боснийца с ЦСКА появились 19 сентября, а 26-го "армейцы" уже объявили о подписании контракта по схеме "1+1". По информации СМИ, изначально сторона игрока запрашивала зарплату в 2-3 миллиона евро в год, однако удалось договориться на 700 тысяч плюс щедрые бонусы за голы и трофеи. В составе красно-синих Пьянич будет выступать под 15-м номером.





Миралем Пьянич полузащитник ПФК ЦСКА Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА – огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. <…> Это именно тот вызов, который был мне нужен.

Фото: ПФК ЦСКА

За свое физическое состояние Пьянич призвал не беспокоиться – в последние месяцы он пахал с частным тренером по физподготовке. Но был и еще один щекотливый момент в этой сделке – его слова двухлетней давности, когда у отстраненной от международного футбола сборной России был запланирован товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной. Миралем тогда хоть и не высказал ничего плохого против РФ, но все же призывал отказаться от этой встречи.

"Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили не играть с Россией, мы тоже должны проявить солидарность и отказаться", – сказал тогда полузащитник в одном из интервью.





Миралем Пьянич полузащитник ПФК ЦСКА Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться.

Теперь же Пьянич собирается перевезти в Москву всю свою семью, да и в целом принял предложение клуба с энтузиазмом даже несмотря на непростой политический фон, рассказал пресс-службе ЦСКА гендиректор клуба Роман Бабаев. По его словам, сработала и имиджевая история, так как об этом переходе "говорят во всем мире".

К слову, по данным портала Transfermarkt, Пьянич стал первым игроком в истории чемпионата России, чья трансферная стоимость на пике превышала 50 миллионов евро.

"За деньги – да"

Фото: ТАСС/Jonathan Moscrop via www.imago-images.de/Sportimage

История с отказом от матча со сборной России изначально настроила против Пьянича немало политиков. Однако после извинений полузащитника тон их высказываний стал меняться.

К примеру, депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе со "Спорт-Экспрессом" выразил надежду, что эти слова Миралем произнес искренне.





Дмитрий Свищев депутат Госдумы Если он действительно сейчас приехал в Россию с доброй душой и объяснил свою позицию, то почему нет? Это правильно по отношению и к другим спортсменам, которые хорошо относятся к России, едут сюда развивать свою карьеру, не боясь.

А вот парламентарий Светлана Журова допустила в разговоре с "РБ Спорт", что теперь Пьянича в Европе будут критиковать даже жестче, чем в России.

"Человеку свойственно ошибаться. Мы умеем прощать тех, кто меняет свое мнение", – отметила Журова.

Футбольные эксперты же больше старались рассуждать об игровых качествах Пьянича. В частности, экс-футболист ЦСКА и "Барселоны" Игорь Корнеев посчитал эту сделку "отличным трансфером".

"Пьянич – топ-уровень для ЦСКА и РПЛ. В плане понимания, в плане ювелирной работы с мячом. Поэтому, я думаю, что на это делался акцент, когда его подписывали", – заявил Корнеев "РБ Спорт".

А вот бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с ТАСС не нашел ничего полезного в переходе Пьянича .





Валерий Газзаев бывший главный тренер ЦСКА Пьянич был хорошим футболистом, но что он может дать ЦСКА сейчас? Я не думаю, что это хорошее приобретение, тем более я считаю, что в условиях изоляции мы должны больше доверять российским футболистам.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

При этом экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил Газете.ру, что в этой истории все завязано исключительно на финансовой составляющей.

"Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: "За деньги – да". В матчах за сборную, видимо, этот принцип не работал", – сказал Нигматуллин.

Достается Пьяничу и в соцсетях, где он объявил о переходе в ЦСКА на своей странице. Правда, не от болельщиков красно-синих или других российских клубов, а от накинувшихся на него украинских пользователях. Однако в то же время его пост лайкнул, например, сам легендарный игрок "Ромы" Франческо Тотти.

В целом же многие болельщики в соцсетях приветствуют громкий трансфер боснийца.

"Это бомба! Вот за этот трансфер реально спасибо! Это самый неожиданный и самый громкий переход в РПЛ за последние несколько лет. Если заиграет у нас, будет разрывать", – написал в комментариях Алексей.

"Старый конь борозды не испортит," – метко обыграл прозвище "армейцев" Евгений.

"Добро пожаловать в красно-синюю семью <…>. Покажи на что способен, будем ждать от тебя результативных действий. Шикарный трансфер для нас", – обрадовался Эдуард.

В ближайшем домашнем матче красно-синих с "Ахматом", который пройдет 28 сентября, новичка на поле фанаты точно не увидят – на стадионе у него запланирована автограф-сессия. Таким образом, в теории главный тренер команды Марко Николич впервые может дать Миралему игровое время в гостевом матче Кубка России против "Пари НН" 1 октября.

