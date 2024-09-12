Черчесов – о Дзюбе в "Акроне": клуб и игрок нашли друг друга

Нападающий Артем Дзюба возвращается в Мир Российскую Премьер-лигу, подписав контракт с футбольным клубом "Акрон" из Тольятти 12 сентября. Соглашение лучшего бомбардира в истории РПЛ с новичком элитного дивизиона рассчитано до конца сезона 2024/2025. Такому трансферу удивились как болельщики, так и некоторые специалисты. Все настроения и реакции собрал спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Срочно за билетами!"

Нападающий Артем Дзюба перешел в "Акрон" из Тольятти на правах свободного агента в последний день трансферного окна после того, как в мае 2024 года контракт с ним решил не продлевать московский "Локомотив". Почти три месяца он тренировался индивидуально, выступал в медиатурнирах и искал новый клуб. В частности, СМИ долго сватали 36-летнего форварда в китайский "Шанхай Шеньхуа", который тренирует его друг Леонид Слуцкий, однако сделка не состоялась. Также в прессе мелькали варианты с "Химками", "Крыльями Советов" и "Пари НН", однако и эти варианты отпали.

Представитель игрока Леонид Гольдман заявил "Спорт-Экспрессу", что деньги сыграли в этом трансфере не ключевую роль.





Леонид Гольдман представитель Артема Дзюбы Главное для Артема – футбол, а не какие-то финансовые запросы, о них и не шло речи. Нужно было подобрать по всем параметрам правильный выбор. Сыграла свою роль и заинтересованность главного тренера. Все руководство заинтересовано – спасибо, что поверили и доверились. Артем постарается отплатить на футбольном поле той же монетой.

Соглашение с Дзюбой рассчитано до конца сезона 2024/2025, а выступать за новичка РПЛ он будет под 24-м номером. У Артема огромный опыт: в Премьер-лиге он провел 422 игры, в то время как у его нового клуба на счету пока всего 7 матчей в элите. Кроме "Акрона" и "Локомотива", нападающий выступал за московский "Спартак", "Томь", тульский "Арсенал", "Ростов" и "Зенит", забив в общей сложности 160 голов и отдав 95 передач. Больше, чем он, в РПЛ никто не забивал. Причем в Санкт-Петербурге Артем четырежды выигрывал чемпионат России.



Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Кроме того, Дзюба ненадолго заезжал в турецкий "Адана Демирспор". Также на его счету 30 игр в Лиге чемпионов и 25 – в Лиге Европы. От перехода столь статусного нападающего многие фанаты тольяттинцев пребывают в шоке и восторге.





Андрей пользователь "Акрон" стал сейчас командой, за которую будут болеть десятки тысяч.

"Год назад если бы кто сказал о таком, не поверил бы", – написал Артем.

"Срочно за билетами на ближайший домашний матч!" – предвкушает Олег.

Также болельщики вспомнили, как во время празднования одного из чемпионств "Зенита" Дзюба выбегал на поле в костюме Дэдпула, в котором есть красный и черный – цвета "Акрона". При этом многие отметили, что форвард сможет принести пользу команде, только если будет в хорошей форме – что под вопросом, с учетом пропущенной предсезонки.

Некоторые болельщики и вовсе встретили трансфер Дзюбы с нескрываемым скепсисом.

"Устроит теперь дедовщину молодым в раздевалке. На поле только толку от него мало будет", – предполагает Андрей.

"Денег кучу заберет и летом свалит", – полагает Александр.

"Я за "Акрон" больше не болею", – расстроился Мариан.

Скепсис во многом связан с тем, что фанаты припомнили непростой характер нападающего. Также в Сети вновь запустился марафон шуток по поводу интимного видео с участием Дзюбы, которое ранее оказалось в интернете.

"Надеюсь, чутье у него не пропало"

Фото: Jonathan Nackstrand/Pool via AP

Мнения экспертов по поводу трансфера Дзюбы в "Акрон" тоже разделились. К примеру, экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который работал с нападающим, в том числе, на домашнем чемпионате мира 2018 года, в беседе с ТАСС поддержал выбор тольяттинцев. При этом он не понимает, почему все говорят о сложном характере форварда.





Станислав Черчесов бывший главный тренер сборной России по футболу Артем может этой молодой команде и клубу помочь в становлении, это будет один из таких этапов развития. Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга. Пожелаем им добиться своих целей.

"Я его тренировал длительное время в "Спартаке" и в сборной около пяти лет. И я не помню, чтобы у нас были проблемы в раздевалке. Он знает, как мотивировать футболистов, как их настраивать, за собой вести. Надеюсь, что такое чутье у него не пропало", – сказал Черчесов, ныне тренирующий сборную Казахстана.

Легенда "Спартака" Александр Мостовой в разговоре со "Спорт-Экспрессом" также заявил, что Дзюба однозначно поможет "Акрону" остаться в РПЛ.

"Когда команда не владеет преимуществом в игре, можно отдать мяч Артему, он его примет, протолкнет и забьет гол. Это хорошее подписание для "Акрона", – отметил Мостовой.



Фото: ТАСС/Сергей Елагин/Бизнес Online

А вот экс-игрок ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин признался, что этот трансфер его удивил, сообщает Газета.ру.

"Понятно, Дзюба многого добился в футболе, он является опытным и мастеровитым футболистом. Его физическое состояние вызывает опасение. Я, если честно, удивлен этим трансфером", – подчеркнул Масалитин.

В свою очередь экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с "Матч ТВ" выразил мнение, что ничего хорошего для "Акрона" из этой истории не выйдет.





Владимир Пономарев экс-игрок московского ЦСКА Да какое это усиление? Не смешите. Не думаю, что Дзюба поможет "Акрону" остаться в РПЛ. Не исключаю, что он даже ни одного мяча в этом чемпионате не забьет.

При этом бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис обратил внимание: Дзюба опасен именно тогда, когда в него никто не верит.

"Артем неоднократно показывал свой лучший футбол на фоне критики. Любит он вытаскивать себя за волосы. "Акрону" повезло в этом плане – клуб получил мотивированного игрока", – сказал Канчельскис изданию "РБ Спорт".

Развеять весь скепсис Дзюба может уже 15 сентября, когда "Акрон" в матче 8 тура РПЛ дома примет "Химки". Клуб из Тольятти пока идет на 14-м месте, заработав в семи играх всего пять очков.

