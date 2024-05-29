Футбольный клуб "Локомотив" объявил об уходе Артема Дзюбы

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Российский нападающий Артем Дзюба ушел из московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом заявила пресс-служба команды.

Клуб поблагодарил игрока за вклад в развитие команды и за постоянное стремление к достижению побед.

Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале прошлого года и с тех пор сыграл 39 матчей, в которых забил 12 голов. До этого он выступал за турецкий "Адана Демирспор", петербургский "Зенит", "Ростов", московский "Спартак", "Томь", тульский "Арсенал".

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе "Зенита". Кроме того, он два раза одерживал победу в Кубке РФ и еще четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году футболист вместе с российской сборной дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Ранее Дзюба оказался на втором месте в рейтинге упоминаемости в российских СМИ среди спортсменов из России по итогам 2023 года. Первую строчку занял теннисист Даниил Медведев, а третью – хоккеист Александр Овечкин.

