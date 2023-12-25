Артем Дзюба спел песню фанатов "Зенита"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футболист столичной команды "Локомотив" Артем Дзюба опубликовал видео с вечеринки, на которой спортсмен спел фанатскую песню "Ленинграда" о петербургском "Зените". Об этом сообщает Pravda.Ru.

На вечеринке также был бывший главный тренер ЦСКА и "Рубина" из Казани Леонид Слуцкий.

Известно, что Дзюба долгое время играл за "Зенит". За весь период работы в команде спортсмен четырежды становился чемпионом РФ и дважды выигрывал Кубок страны. Дзюба, помимо прочего, два раза становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги (РПЛ).

В этом сезоне футболист поучаствовал в 16 матчах чемпионата России и четырех матчах Кубка страны. Он забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. В прошлом сезоне Дзюба разделил звание лучшего бомбардира команды с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком.

Сейчас "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице. РПЛ перешла в зимнюю паузу и возобновится в марте.

Ранее Дзюба оказался на втором месте в рейтинге упоминаемости в российских СМИ среди спортсменов из России по итогам года. Первую строчку занял теннисист Даниил Медведев, а третью – хоккеист Александр Овечкин.

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